股市不只牛市、熊市　美股上竄下跳如「猴市」更令投資人忐忑！

▲ 熊市、牛市、猴市。（圖／中央銀行）

記者李瑞瑾／綜合報導

受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情擴大等利空因素衝擊，美國股市僅僅4週便已暴跌30%，市場分析師普遍認為，美股長達11年的牛市（bull market）正式結束，同時可能創下在最短時間即步入熊市（bear market）的紀錄。牛市、熊市的稱謂，到底是怎麼來的？央行也在粉專上為大家上一堂「股市動物學」。

牛市係指，金融資產價格持續上漲的時期，伴隨著投資人較樂觀的看法；反之，熊市則指，金融資產價格持續下跌的時期，此時市場將籠罩著悲觀情緒。以股市為例，通常股價如自近期低點漲幅逾20%，即進入牛市；如自近期高點下跌逾20%，即進入熊市。



牛市、熊市的由來，眾說紛紜，不可考。最常見的說法是，人們根據動物攻擊對手的方式，來描述市場：公牛用牛角將對手往上頂，所以代表多頭市場；熊會用熊掌向下拍擊對手，所以代表空頭市場。

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還有一種說法是中古世紀時，英國盛行一種狗群追逐野生動物的野蠻遊戲；到了16~17世紀時期，這種動物對決的野蠻遊戲主角變成公牛與熊，牠們兩者便被一直視為死對頭，進而衍生出牛市、熊市。

其他的說法還包括：倫敦證券交易所初成立時，設有佈告板（bulletin），當行情熱絡時，佈告板上會寫滿不同股票的報價訊息（bull）；當市場交易低迷時，佈告板上將空無一物（bare），與熊的英文發音相近。另外，股價上漲時市場熱絡，投資人與證券經紀人擠在狹小的證券交易所中，如同傳統牛市集的牛群般壯觀，故被稱為牛市。至於熊市時，市場將如同熊一般，進入一段冬眠期。



其實，近期金融市場天天上沖下洗，反覆的大幅震盪，就好像猴子上竄下跳，投資人也亂了方寸，忐忑不安的心情恐怕很難捱，因此有市場分析師戲稱美股刻正處於猴市（monkey market）。美國Fed猴急出手，也就不令人意外了！



另外，用來衡量股市不確定性及市場風險趨避程度的芝加哥選擇權交易所波動率指數（CBOE Volatility Index，以下簡稱VIX指數），亦即所謂的恐慌指數（fear gauge），日前已達82.69，刷新2008年11月20日全球金融危機時的80.86高點紀錄，顯示市場正充斥著極度恐慌的氛圍。

VIX指數係透過衡量S&P 500指數期權的隱含波動率，來了解市場對未來30天市場波動率的預期；當VIX指數愈大（小），代表未來市場的波動程度愈大（小），一旦指數突破40，代表市場對未來將出現非理性恐慌。