獨／台積電總裁魏哲家指示員工暫停出國、在家上班　員工內部信內容曝光

▲台積電總裁魏哲家。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，晶圓代工廠台積電（2330）昨（23）日發布員工內部信指出，非生產直接相關人員盡量居家辦公（work from home），從昨日起暫實施至4月12日止；並要求員工暫停出國活動。

員工內部信內容如下：

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第一，台積公司因將防疫為首要考量，有鑑於確診個案數持續上升，在未來幾周的防疫關鍵期，公司除了於上周五（3/20）日開始啟動人員分組辦公的營運模式外，依總裁指示，非生產直接相關人員即日（3/23）起至4月12日止，盡量採取居家辦公，居家辦公的人員由廠長、處長以上的主管決定。

第二，請同仁暫停所有出國計畫，特殊情況需經單位最高功能組織主管核准，以降低同仁感染新冠肺炎風險。

第三，防疫期間請同仁確實遵守政府及公司相關規定措施。

因台積電上周三一名員工確診，經過台積電嚴格追朔其接觸史，發現該員工有近距離接觸30人，除了將這30人進行隔離外，上週五進一步實施分流辦公，在此分流辦公方法中，也就是同單位的員工分成A、B兩組，並分區上班外，當中也包含居家辦公。

台積電上周五正式實施「分流辦公措施」，昨日更祭出「非生產線直接人員盡量在家辦公」的指導原則，已有部分員工在家上班，台積電現約有45000名員工皆在此名單中，是新竹科學園區當中首家在家辦公的科技大廠。