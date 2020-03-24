驚悚撞擊畫面曝光！新竹翁駕車「Z字型倒退」女騎士遭輾進車底慘死

記者黃孟珍／新竹報導

驚悚撞擊畫面曝光！新竹市一名84歲老翁於24日上午8時許，駕車到竹蓮市場附近時，疑似因為操作不慎，導致整輛車呈「Z字型」倒退嚕，不僅當場撞上人行道上的行人和機車，還造成1名年約30歲的女騎士慘被壓在車底，而消防隊員到救援時身上多處擦傷，意識不清，送醫後因傷重不治；另一名路過的70歲老婦，舌頭咬傷、左手及右腳擦傷送醫，至於詳細原因正待釐清。

▲老翁駕車卻突然發生意外。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

這起事故發生在24日上午8時許，事發當時該名老翁開車到竹蓮市場附近，但過程中卻疑似故障、操作不慎，導致整輛車子突然詭異地向後退，當場撞翻人行道上的機車，同時也導致一名女騎士慘被捲進車底，而女騎士經送醫搶救後，仍是不幸宣告不治。

據了解，遭輾入車底的是一名30多歲的女性騎士，事發當時是要到市場買菜，卻不幸遭遇事故，而當消防員趕抵現場時，女騎士身上已經多處擦傷，經送醫搶救仍是不幸宣告不治。此外，另名70歲的婦人則是舌頭咬傷，手、腳擦傷，而肇事的老翁則副駕駛座的妻子都沒有大礙。

據現場民眾表示，這時間有許多人到市場買菜，也不知道什麼原因，突然看到這台轎車猛力「倒退嚕」，把現場許多停在旁邊的機車都撞翻；巨大的撞擊力道與聲響，讓在場民眾也都嚇了一大跳，而至於事故詳細發生原因仍有待進一步調查釐清。

