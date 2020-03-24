封城也要運動！ 他挑戰「7公尺長陽台」　6千圈跑完42.2公里全程馬拉松

▲雖然賽事被取消，男子仍然在陽台跑完了全馬。（圖／翻攝自Facebook／Elisha nochomovitz）

記者李振慧／綜合報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，全球許多國家紛紛下禁足令，希望民眾非必要不要外出，法國一名跑者卻不想因此放棄訓練，便在自己家的陽台繼續跑步，最後以6小時48分鐘的成績來回跑了約6,000趟，距離相當是一場42.2公里的全程馬拉松。

法國總統馬克宏近來宣布，法國自17日中午12時開始全國封城15天。在圖盧茲市(Toulouse)餐廳工作的32歲男子諾喬莫維茨(Elisha Nochomovitz)，18日依照政府規定乖乖在家隔離時，決定在陽台繼續運動，由於陽台的尺寸較小僅7公尺長，最後讓他花了6小時48分鐘的時間，才跑完42公里的全馬馬拉松，比他以往的成績要多出幾乎2倍。

諾喬莫維茨表示，他這樣做是為了向在前線辛苦抗疫的醫療人員致意，「指示要我們待在家中，所以我這樣做可以讓大家知道，我們沒有藉口，請想想那些在病毒前工作的人」，雖然原本15日要參加的馬拉松大賽取消了，但在陽台挑戰馬拉松其實更困難，因為所能行動的空間非常狹小，只能反覆來回跑，最後跑了約6,000趟，難得的經驗也意外啟發其他人，開始嘗試要在家運動。

#Coronavirus : près de Toulouse, il court un marathon sur son balcon https://t.co/J7S1ViB4aP pic.twitter.com/gzrDKFkleV — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) March 19, 2020

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