製造業徵才需求較上月增35％　大立光產線儲備幹部上看60K

▲大立光台中廠。（圖／資料照）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處公布2月失業率為3.70%，根據勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統統計，2月各公立就業服務機構新登記求職人數總計5萬8,416人，較1月增加19.28％，新登記求才人數為9萬9,954人，較1月增加18.75％，平均每一位求職者有1.71個工作機會。

勞動部表示，新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，導致中國產線不確定性日益漸增，臺商加速轉移產能返臺，使製造業徵才傳出捷報，並創下近8個月徵才新高。

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因此，考量求才廠商需求，發展署在今年2月27日至3月26日，為製造業量身打造，在台灣就業通網站辦理線上就業博覽會，截至3月19日止，已累計有7,809個新增的工作機會參加本次活動。

其中109年2月「製造業」新登記求才人數為4萬4,122人，相較於上個月成長幅度增加35.38％；較上年同月成長18.77％。

其中大立光電與欣興電子等科技大廠分別透過台灣就業通釋出不少職缺，工作內容多為製程設備工程師、操作員及品檢員等；其中大立光電的ERP資訊工程師與產線儲備幹部薪資上看60K，欣興電子的產品工程師、製程技術員及CAM技術師薪資則上看53K至70K。

發展署說，除了在2月27日至3月26日於台灣就業通網站辦理線上就業博覽會之外，今年4月間於全國各地也陸續辦理小型徵才活動，後續也會規劃其他場次線上就業博覽會，歡迎有求職需求的民眾可以上台灣就業通網站查詢更多訊息，或撥打24小時免付費客服專線0800-777-888，以瞭解相關求才資訊。