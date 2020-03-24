居家檢疫掛上平安環「離家1秒就嗶嗶」　經部祭警報利器盯緊趴趴走

▲為落實居家檢疫管理，經濟部工業局祭出「平安環」智慧離家警報器利器。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，各縣市居家檢疫人數急遽攀升，為落實居家檢疫管理，經濟部工業局祭出「平安環」智慧離家警報器，戴上手環的檢疫者只要離開家中，1秒就能發出警報，成為防疫與檢疫管理的利器。

為防堵新冠肺炎疫情，自3月19日凌晨起所有入境我國者，一律須居家檢疫14天。各縣市居家檢疫人數急遽攀升，部分縣市甚至突破5,000人，地方政府關懷人員負荷容量趨近飽和。

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為有效協助地方政府落實民眾居家檢疫管理，經濟部、地方政府與產業界合作試煉智慧防疫新科技-智慧離家警報器，近日將於雲林縣、屏東縣率先導入。

工業局官員指出，離家警報器安裝的流程與現行手機監控一樣，村里幹事只要在居家門口將設備交給受檢者，由受檢者將感測器在家中插電，並佩戴具備動作感測的智慧科技「平安環」(智慧離家警報器)，整套設備安裝只要5至10 分鐘，受檢人若超過2分鐘沒配戴也會發出警報。

另外，平安環」(智慧離家警報器)可以克服現行防疫手機GPS水平飄移，導致誤報受檢人外出的情況，同時受檢人在大樓上下移動也可以被偵測，避免村里長白跑一趟，可望協助地方政府落實民眾居家檢疫管理。