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西班牙軍隊進駐養老院　目睹老人被遺棄「孤單死床上」慘狀

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▲▼西班牙,馬德里,棺材,新冠肺炎,武漢肺炎。（圖／路透社）

▲馬德里開始出現遺體沒地方收的問題。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球大流行，西班牙確診人數達33,089人，成為義大利之後歐洲第二嚴重疫區，國防部長近來派遣軍隊前往養老院消毒，意外發現多名老人疑似被惡意遺棄，最後死在病床上的悲慘畫面，目前已針對事件進行調查。

國防部長羅伯斯(Margarita Robles)表示，前往養老院消毒的軍人意外發現，許多老人似乎遭到遺棄，甚至還有人直接死在床上，「正常來說，死者的遺體應該被送去停屍間冷藏，如果院方是因為擔心死者感染新冠病毒，也應該通報防疫人員到場處理取回，法律會讓那些不履行義務的人承擔責任。」

國家檢察官宣布，正在調查的一間馬德里養老院，裡面已經有17人死亡，區域衛生負責人後來也證實，位於阿爾科伊市(Alcoy)的一間養老院，有21人死亡。衛生部長伊拉(Salvador Illa)在記者會上宣布，「養老院絕對會是政府之後的優先處理事項，我們會對這些中心進行最嚴密的監視。」

西班牙目前死亡人數達2,206人，隨著死亡人數不斷升高，也開始出現殯儀館不堪負荷，遺體沒地方收的窘境，其中死亡人數破千人的馬德里市，當局表示，目前已與軍方緊急協調，暫時會讓大型溜冰場改為放置遺體的場所。

▼西班牙多間養老院爆出死亡案例。（圖／路透社）

▲西班牙,格拉多,Grado,新冠肺炎,武漢肺炎。（圖／路透）

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