華盛頓州市長確診隔離！　自爆「第10天還發燒」感染源待釐清

▲全美至少16州發布禁足令。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國華盛頓州斯諾闊米市市長拉森（Matt Larson）本月出現新冠肺炎（COVID-19）症狀，檢測結果於22日出爐，呈現陽性。該市23日證實這則消息，強調拉森現已進行至少10天的自我隔離，目前正在康復當中，他的家人也接受隔離觀察。

綜合西雅圖時報等美媒報導，現年50多歲的拉森13日開始出現發燒、咳嗽等症狀，16日前往當地醫院接受檢測，並於22日收到檢測結果。拉森坦言，他的主要症狀為疲勞，總體評估還算輕症，「我現在（從開始有症狀）已經第10天了，到現在偶爾還是會發燒。」

該市證實，他將會繼續維持自我隔離狀態，直到所有症狀消失。

Snoqualmie Mayor Matt Larson has tested positive for COVID-19, according to the city.https://t.co/kwQhpqICHc — KOMO News (@komonews) March 24, 2020

斯諾闊米市（City of Snoqualmie）透過聲明表示，拉森起初開始有症狀時並沒有上班，但市政廳仍將進行深度消毒清潔。

拉森表示，他並不認識確診患者，無從得知在何處被感染，「我的陽性檢測結果也意味著，這是種無形的威脅，此時此刻，居家避難的重要性相當重要。」該市表示，所有市政廳員工與非必要市政人員23日起啟動遠距上班，當地所有遊樂場全數關閉。