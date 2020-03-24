確保「營運不中斷」　永豐銀導入微軟虛擬桌面　金融業首家

▲永豐銀導入微軟虛擬桌面，確保金融營運不中斷。（圖／永豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，影響經濟社會環境，金融業更承受了「營運不可中斷」的壓力，避免民眾恐慌、擠兌甚至引起系統性的風險！永豐銀今（24）日宣布，導入Windows虛擬桌面，在完成遠端辦公架構，在不需額外購置硬體伺服器及設備下，讓上百位員工可以使用家中電腦，透過雲端介面安全連結到公司的電腦桌機，不僅可照常辦公，提供服務不中斷。

永豐銀表示，春節期間成立防疫指揮中心時，就啟動第一階段防疫計畫，自開工第一天就要求永豐銀員工戴口罩，測量體溫並備妥防疫物資，著手規劃及擬定各項備援措施，並實施異地辦公演練及測試。

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爾後，因應中央疫情指揮中心將二級提升為一級，永豐銀全面啟動第二階段營運不中斷計畫，包畫分組辦公、異地備援、居家上班等方式來抗疫，在全民抵禦疫情時，確保金融服務不中斷。

為了達成營運不中斷的目標，永豐銀導入豐銀行導入微軟Windows Virtual Desktop全方位桌面與應用程式虛擬化服務，並透過兩階段導入計畫逐步完成。第一階段先在IT部門完成近百台的遠端辦公作業系統；第二階段進行大規模的壓力測試，而第一階段在兩個星期內就完成基礎架構與部署。

永豐銀行資深副總經理蔡瑞庭表示，此次永豐銀行與台灣微軟共同攜手站在金融戰疫前線，透過虛擬桌面的部署，讓永豐銀行的員工可以透過遠端辦公，維持端末網路銀行系統和前線銀行人員，包括臨櫃、理專、網路(如網銀)、客服、API等各式介面運作正常；透過與微軟團隊的合作，讓永豐銀行在此重要時刻，不僅能夠讓員工在家辦公，維持營運及對於客戶服務不中斷，更能確保企業營運及客戶資料不會因為遠端辦公導致資料外洩風險。