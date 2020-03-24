家人還病患？英國醫生揭「3歲兒罹癌」　做出最心碎選擇：6個月後見

▲許多醫護人員必須在家人與病患間做出選擇。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國新冠肺炎確診病患突破6000人，許多醫護人員必須犧牲與家人的相處的時間，到醫院第一件救治病患。不過英國一位男子，他不僅是急診室醫師，還是3歲兒子的父親，更令人難過的是，他的兒子罹患癌症，正是需要家人在旁陪伴的時候，這也堪稱是最困難的選擇。

丹尼森（Nick Dennison）醫師在臉書發文表示，他的3歲兒子正在進行淋巴瘤的化療，就在此時爆發了新冠肺炎疫情，他不得不在陪伴兒子與照顧病人間做出選擇，「是要拯救我不認識的人的生命，還是在我兒子與癌症對抗時陪在他身邊。」

最後丹尼森選擇了前者，「做出這個決定讓我心碎，但我決定先拯救陌生人的生命，把孩子留給我的妻子和家人。」丹尼森說，他的兒子有很大的機率在化療中活下來，但很多人會死於新冠肺炎。為了將自己隔離，丹尼森選擇在未來六個月住在汽車旅館內，避免和家人與孩子接觸。

丹尼森也呼籲，民眾必須履行「社交距離」（social distancing），「酒吧裡人來人往，辦公室裡都是人，各種社交活動層出不窮，這一切都必須停止，現在肯定到處都是病毒。」丹尼森說，只有保持社交距離、斷絕接觸，才有可能讓傳染停止；他也強調，很多人會死，主要是70歲以上，但並非30到40歲的人就不會死。