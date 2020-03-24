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菲律賓「疫區貧民窟」大火！3000人無家可歸...先前已封村　

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▲受到新冠肺炎疫情影響，菲律賓馬尼拉連封17座城市。（圖／路透）

▲受到新冠肺炎疫情影響，菲律賓馬尼拉連封17座城市。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

菲律賓馬尼拉郊外巴科爾市（Bacoor）甲米地省（Cavite）的某貧民窟23日發生大火，數百棟房屋全數燒毀，超過3000人無家可歸，目前未知傷亡人數。據了解，該貧民窟在新冠肺炎（COVID-19）疫區，至少有3人確診，先前已經封村。

綜合外媒報導，菲律賓當局推測失火原因可能是電線短路，或是蠟燭引起的，災民已經被安排到附近學校暫住。

Bacoor市市長Lani Mercado-Revilla表示，當地政府正在尋找災民的搬遷地點，該城市因為新冠肺炎疫情的關係，已經封鎖了將近一個月。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）12日下令封鎖馬尼拉大都會，範圍涵蓋全區的16座城市、1座直轄市，該命令發出48小時後，往返馬尼拉的所有交通都將全部暫停，該項政策至少維持30天。

據菲律賓當局公布23日最新疫情，新增16例確診病例和8例死亡，累計確診達396例。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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