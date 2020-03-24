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「南韓N號房」案情始末一次看！26萬人付費看「淫魔博士」性虐74少女

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▲▼ n號房 博士 畢業照 。（圖／推特）

▲N號房經營者之一的「博士」趙柱彬遭起底。（圖／推特）

記者王佩翊／編譯

南韓N號房性剝削事件越演越烈，嫌犯利用通訊軟體Telagran詐騙年輕女性非法取得個資後，再威脅對方成為「性奴」，拍攝性虐待、性剝削影片，並收取高額會費共享給多個聊天室會員。嫌犯不但逼迫受害者們拍攝露出臉部的自殘或以危險物品自慰的影片，甚至將受害者個資公布於聊天室內。據悉，受害女性高達74名，其中有16名是未成年少女，另外可能已有26萬人付費加入該系列聊天室，共享非法影片。

目前青瓦臺請願網站已有超過250萬人要求公開嫌犯長相，雖然主嫌之一的GODGOD仍逍遙法外，但南韓媒體已在23日晚間公布另一位主嫌「博士」趙柱彬（音譯，조주빈）的正面照。

N號房事件總整理

主嫌GODGOD於2018年在即時通訊軟體Telegram上創立「N號房」，先後開設了1號到8號的聊天室，共享多名年輕女子的性虐待影片，甚至在聊天室內公開受害女性個資，不過不久後就將聊天室的管理權限下放給25歲的趙柱彬與38歲的全某。由於趙柱彬綽號「博士」，因此由他經營的聊天室也被稱為「博士房」。趙柱彬2018年自大學畢業，此後便開始進行一連串的詐騙行為，並在2018年底開始經營博士房、製作性交易影片，

綽號「手錶人」的全某2019年9月因經營非法色情影片網站遭到京畿南部地方警察廳逮捕，同一時間，江原地方警察廳也正在調查全某是否涉入N號房一案。根據江原地方警察廳調查，「手錶人」光是在N號房就散播高達9000多支有關兒童與青少女的色情影片。全某被逮後向警方透露，自己所經營的N號房是從GODGOD手中接下，目前警方正在全力追緝主嫌GODGOD。

▲▼ 南韓Telegram N號房事件。（圖／翻攝自臉書／시벌탱）

▲▼主嫌利用推特引誘受害女性。（圖／翻攝自臉書／시벌탱）

▲▼ 南韓Telegram N號房事件。（圖／翻攝自臉書／시벌탱）

N號房的經營者GODGOD與趙柱彬鎖定脅迫對象的方式也不盡相同，首先GODGOD會將駭客鏈結以推特傳給受害女性並表示，自己在其他網站看到對方的個資與照片，引誘對方點擊，藉此駭取女方的帳號密碼與其他個人資料，並假裝警察聯絡受害者，指稱她在網路上犯案，要將其移送法辦，藉此威脅對方成為自己的「性奴」，受害人多為未成年少女。

「博士」趙柱彬的慣用手法則是以高收入「外拍打工」等推文吸引年輕女性主動聯絡，並拍攝性愛影片，隨後便以該色情影片與女方的個資威脅受害人成為性奴。目前趙柱彬已經被逮捕，南韓媒體更在23日公開其正面長相。

南韓警方自2019年9月起調查該案件，目前已經逮捕124名涉案人士，其中包含三大主謀中的全某與現年25歲的趙柱彬，而最一開始設立聊天室的GODGOD目前仍在逃。

什麼是Telegram？

Telegram是擁有安全加密機制的通訊軟體，主打保障用戶隱私，用戶間的對話訊息採用完全的端到端加密，也可以設定在時間內自動刪除訊息，用戶可以避免自己在該軟體中被回朔追查，甚至使用加密貨幣付費，然而這樣的高隱密性卻成為犯罪的溫床。此外，由於Telegram的伺服器在國外，因此要獲得Telegram官方協助辦案，更是困難重重。

南韓相關現行法律

根據南韓現行法律，單純持有而非拍攝或散播成人性剝削影片者不會受到處罰，但當受害者是未成年人，就算單純持有影片也可處1年以下徒刑或2千萬韓元（約新台幣48萬元）以下罰款。

另外，若任意散播博士房裡的性剝削影片，不論受害者成年與否，都可以「未經同意散播」為由處罰。南韓性暴力犯罪處罰相關特例法第14條第2項指出，就算拍攝當時當事人同意，事後未經其同意散播影片或影片副本者可處5年以下徒刑或3千萬韓元（約新台幣72萬元）以下罰金。

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