77％上班族因疫情感到焦慮　21％企業已超前部屬異地備援

▲上班族午休外出都會戴上口罩防疫。（圖／達志影像）

記者余弦妙／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，對此yes123求職網，特地進行「職場防疫大作戰與抗疫經濟學調查」，根據調查顯示，對於目前任職企業的防疫措施，有53.9%的勞工覺得「滿意、安心」；但其餘的46.1%，卻覺得「不滿意、不安心」。

因此上班日期間，針對個人的防疫措施部分，在可複選狀況下依序為，勤洗手(92.4%)、口罩不離身(69.7%)、隨身攜帶清潔、消毒用品(45.8%)，以及電梯或密閉空間內，減少交談、接手機通話(33.8%)、每天清潔、消毒上班地點的個人用品(32.4%)、減少中午或下班後的群聚用餐時間(31.5%)、避免用手指直接按電梯按鈕或電燈開關(30.6%)。

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不過整體來說對目前疫情狀況，77%的人仍會感到焦慮；同時在防疫期間、每逢上班日，會增加焦慮感的狀況，調查發現上班或通勤時，目睹有人沒戴口罩咳嗽、打噴嚏(64.4%)、上班或通勤時，聽到咳嗽聲、打噴嚏聲(61.7%)、近期曾到過疫區的同事回來上班(55.7%)，以及買早餐、午餐時，店家處理食材時沒有戴口罩(50%)、得知有同事生病卻沒請假，仍照常到班(49.2%)。

▼空勤人員也都戴上口罩。（圖／記者李毓康攝）

相較下，企業主動實施的防疫措施，在可複選狀況下依序為，提供員工、訪客消毒(清潔)用品(65.6%)、員工、訪客進公司前量體溫(56.7%)、要求員工健康自主管理，並採取回報機制(54.4%)、以及每週固定進行上班地點的消毒、清潔作業(52.2%)、加強室內通風(50%)。

或是提供員工、訪客口罩(47.8%)、減少出差、外派、應酬(33.3%)、改採電話、電郵、視訊聯繫客戶(15.6%)，以及要求員工搭公司電梯時，不交談、不講電話(13.3%)、改採視訊會議或縮短開會時間(11.1%)。

甚至還有公司針對疫情風險，早就「超前佈署」由本次調查顯示，合計有21.1%的企業透露，已經有「企業營運持續計畫」，簡稱BCP(Business Continuity Planning)，其中又分成：12.2%已經有「BCP」，但還沒開始啟動「異地備援」機制；8.9%已經有「BCP」，且開始啟動「異地備援」機制。

假如已有企業營運持續計畫，主要考慮採取的上班方式，31.6%屬於「分區、分組、分時」上班；15.8%屬於「在家、遠距」上班；52.6%屬於「兩種上班方式皆考慮」。