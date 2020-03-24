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在超市狂舔整排盥洗用品　男子嗆「誰怕新冠肺炎」

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▲▼美國密蘇里州男子，在超市狂舔衛生用品。（圖／翻攝自Twitter／@johnnjenga）

▲美國密蘇里州男子在超市狂舔一整排的盥洗用品。（圖／翻攝自Twitter／@johnnjenga）

記者范姜士航／綜合報導

美國確診人數已達4.3萬人，許多地方政府已經頒布禁足令，但仍有人認為新冠肺炎只是小小的感冒不足以畏懼，美國密蘇里州的男子拍攝了一段影片，片中他舔了商店中一整排的盥洗用品，並大喊「誰怕新冠肺炎」，影片公佈沒多久，就在Twitter上瘋狂轉傳，英國電視節目主持人皮爾斯·摩根（Piers Morgan），在節目中痛批這種行為是「白癡」。

根據英國郵報報導，一名密蘇里州的男子拍攝了一段讓人反感的短片，影片的內容顯示，他在當地超商的貨架前喊出了「誰怕新冠病毒」後，就對著相機舔一排衛生用品的外瓶，還在影片的字幕打上，「我就是個討厭鬼，motherf****r」，影片上傳到Twitter後被大量流傳，而這名沒有公佈姓名的男子，將面臨被逮捕的可能。

對此，英國的早間電視主持人摩根（Piers Morgan）就在節目中表示，「你知道我想對他做什麼嗎？我想現在就找到他，讓他直接被抓起來立刻入獄，並希望拒絕提供醫療服務給他，因為他有意圖散撥給其他人」，並批評他就是個「白癡」需要監禁可能有助於「集中精力」。

▲▼美國密蘇里州男子，在超市狂舔衛生用品。（圖／翻攝自Twitter／@johnnjenga）

▲摩根（Piers Morgan）分享了一張名為「所有白痴的備忘錄」的圖片。（圖／翻攝自IG／@piersmorgan）

雖然美國政府單位已陸續發出了各項的警告，希望群眾能避開集會活動，但實際上仍有大批的遊客湧向佛羅里達州的南灣及麥阿密沙灘，想要享受陽光明媚的日子。 而摩根也對這些人的「愚蠢行為」感到憤怒，這批人仍把現在的假期當成一般的假期看待，仍然湧向海灘或享受國家公園，他呼籲人們要遵守社會隔離措施，並分享了一張名為「所有白痴的備忘錄」，圖片中表示「您對自己要走多遠感到困惑？想像一下你們之間死去的親戚的輪廓」。

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