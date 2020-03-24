封城街上靜悄悄傳「詭異呻吟聲」　她驚悚目睹怪男趴在愛車上

▲封城期間，竟然有變態男上街性侵車子。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

由於新冠肺炎（COVID-19）疫情快速蔓延，瑞士當局宣布國家17日進入緊急狀態，並關閉酒吧、餐廳等公共場所，封城街上靜悄悄時，一名女子睡夢中卻聽到詭異呻吟聲，往窗外一看，竟然目睹一名變態男子正在性侵她的車。

英國《太陽報》報導，居住在巴塞爾市(Basel)的一名女子，凌晨3時30分左右突然從睡夢中被吵醒，由於封城期間街上沒有人車十分安靜，她卻聽到窗外傳來詭異的呻吟聲，好奇往外一看，竟然看到一名裸露下半身的男子，整個人趴在她的BMW引擎蓋上不斷磨蹭。

女車主嚇得用手機偷偷拍下影片，但是不敢上前制止，直到男子離開後她才去查看，「車子沒有任何毀壞，但是殘留了明顯的『痕跡』，只想趕快去洗車」，之前也沒有在附近看過那名男子，整個經過讓她覺得十分可怕。根據官方資料，瑞士目前確診人數8,547人，118人死亡，當局不但關閉國界，所有公開與私人活動也都進行管制。