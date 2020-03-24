台北101電梯商去年每股賺3.84元　崇友現金殖利率達5.05%

環保署秘書室員工爽遊埃及回台後確診新冠肺炎，再被爆出月初請事假「瞞天過海」，地點勾選「國內」，卻跑去參加埃及旅遊團，成為中央部會員工首例確診。環保署長張子敬指出，儘管埃及當時未列入旅遊警示，但員工犯下的錯是「請假不實」，將深入行政調查；環保署4位同仁已居家隔離，23日晚間也展開消毒，2小時1次。