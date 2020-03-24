台北101電梯商去年每股賺3.84元　崇友現金殖利率達5.05%

▲崇友實業旗下自有品牌堅尼西斯推出「電梯AI人臉辨識系統」、以及「群眾檢知系統」，積極布局電梯智慧物聯商機。圖為游本立總經理。（圖／記者林淑慧攝）
記者林淑慧／台北報導
台北101大樓電梯供應商崇友實業，受惠於新梯案源結構優化，積極推動汰舊換新業務雙業務成長表現，2019年每股稅後盈餘(EPS)達3.84元，經董事會決議通過2019年擬配發每股2.70元現金股利，以3月23日收盤價53.5元計算，現金殖利率達5.05％。
依據財報，崇友2019年合併營收達新台幣42.80億元、稅後淨利6.79億元、每股稅後盈餘(EPS)達3.84元，集團近年穩健拓展旗下新梯、汰舊換新、維修保養三大業務銷售表現，挹注2019年整體營運較前一年成長0.7％、5.7％與5.8％。
崇友主管指出，受惠訂單維持良好完工認列進度，加上汰舊換新業務銷售表現持續暢旺，整體貢獻全年新梯出貨完工台數逾2300台，新梯業務銷售占整體營收比重達57％，挹注全年營收寫下歷史新高紀錄。
展望2020年第一季，崇友維持審慎樂觀態度。集團持續採取多品牌接單、新梯案源結構優化策略，積極佈局中高階自有品牌「堅尼西斯」拓展商用案源銷售。
另外，崇友致力拓展台灣高齡電梯龐大汰換商機，近年社區型住宅、公共工程等大型汰舊換新訂單需求明顯增加，挹注汰舊換新業務保持雙位數成長動能，可望帶動公司整體營運表現進一步提升。