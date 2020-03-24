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紐約市首名校長感染新冠肺炎病逝！　師生是否染疫待釐清

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▲▼ 美國,新冠肺炎,紐約,防護衣,口罩,醫院。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國新冠肺炎總感染人數迄今已經衝破4.3萬人，其中光是紐約市就超過1.2萬例。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐約官員23日證實，布魯克林現年36歲校長德澤安羅蔓（Dezann Romain）死於新冠病毒所引發的併發症。紐約郵報指出，在目前已知的確診個案當中，她是首名染疫死亡的公立學校工作人員。

德澤安羅蔓生前領導紐約市布魯克林民主學院（Brooklyn Democracy Academy in Brownsville），是間接收自傳統高中輟學、分數不足的學校。根據公共紀錄，她在2016年至2017年接任助理校長。

校方發聲明表示，「這對我們所有人來說都相當痛心，我向布魯克林民主學院社區及德澤安羅蔓的家屬們致上最深切的哀悼。我們都曾經歷過深刻的困惑、不確定與悲傷，此時相互支持關懷比過往任何時刻都更重要，在這段難以想像的困難時期，我們將透過一切必要方法來幫助學生和工作人員。」

自3月16日以來，該校紐約市布魯克林民主學院已經關閉。但由於當地政府要求市內的學校停止公開確認病例，所以目前還不清楚該校是否有其他確診個案。

美國新冠肺炎（COVID-19）總感染人數迄今已經衝破4.3萬人，其中光是紐約市就超過1.2萬例，超過100人死於新冠肺炎及相關併發症。

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