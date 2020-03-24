安倍認「東奧可能延期」才1天！馬上與IOC會長電話談細節

▲安倍晉三今（24日）將於IOC會長商討延期細節。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本政府23日終於鬆口，受到新冠肺炎疫情擴大影響，有可能延後舉行預計於7月24日開幕的東京奧運，整體時程最晚有可能延後1年。日本首相安倍晉三24日也會與國際奧運委員會（IOC）會長托馬斯·巴赫（Thomas Bach）以電話會議協議相關事宜，東京奧運有可能成為史上第一個被迫延期的奧運賽事。

日本政府高層表示，奧運是否延期的決定權在國際奧運委員會手上。對於延期的時程，日本政府也表示，有鑑於北京冬季奧運將在2020年舉辦，因此最晚至少會在2021年舉行，也就是說東奧最多只會延長1年。

▲安倍晉三日前首度鬆口，坦言東奧的確有可能會延期。（圖／路透社）



安倍晉三23日在參議院預算委員會上表示，已經和東奧組委會會長森喜朗達成協議，「如果無法（以完整的形式）舉行奧運，考量運動員的狀態，有可能會延後舉辦。」一改先前堅決舉行的強硬態度，首度鬆口東奧延期的可能性。

隨著新型冠狀病毒全球大流行，IOC 22日在臨時委員會發表聲明提到，IOC認知到新冠病毒感染人數持續飆升，委員會內部已達成協議，有必要「深入探討東奧延期的下一步」。此外，IOC也同時強調，雖然有可能延期，但是絕對不可能取消。

另一方面，巴赫23日鬆口將會考慮延期方案後，加拿大奧委會開第一槍，將不會派代表團參與東京奧運，隨後澳洲奧委會也跟進不參賽。事實上更早之前柯伊接受專訪時就曾提到，「田徑運動始終提倡公平以及公平競爭，但現階段很難去追求公平，有些運動員根本沒辦法正常訓練，甚至無法進入訓練場所或是公共健身房等。」