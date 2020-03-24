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西班牙逾2300死…溜冰場「充當停屍間」！病患擠爆醫院躺地板狂咳

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▲社群媒體上流傳大量病患湧入馬德里醫院的影片，畫面據信在Infanta Leonor醫院及Severo Ochoa de Leganes醫院拍攝。（圖／翻攝Twitter@MoniVelasquezV、Charrualeo41）

▲社群媒體上流傳大量病患湧入馬德里醫院的影片，畫面據信在Infanta Leonor醫院及Severo Ochoa de Leganes醫院拍攝。（圖／翻攝Twitter@MoniVelasquezV、Charrualeo41）

記者吳美依／綜合報導

西班牙累計超過3.5萬人確診新冠肺炎、2300多人死亡，衛生部23日通報462起死亡病例，創下最高紀錄。首都馬德里疫情最為嚴重，網路上流傳著大量病患躺在走廊地板上，等待看診同時爆出激烈咳嗽聲的畫面。此外，市政府也批准將Palacio del Hielo溜冰場改為臨時停屍間。

根據西班牙衛生部23日最新數據，過去24小時以內暴增462死，創下疫情爆發以來最高紀錄。健康預警和突發事件協調中心主任西門（Fernando Simón Soria）說，病例數自22日以來上升16％，「可能在本周達到高峰，接下來幾天非常關鍵」，但重症患者比例從15％小幅降至13％，雖然不多仍帶來希望。

《每日郵報》報導，馬德里的醫院湧入大量病患，候診區塑膠椅全被坐滿，許多人躺在走廊地板上等待檢查，背景不時爆出激烈咳嗽聲，影片在社群媒體上流傳。Severo Ochoa de Leganes醫院向《世界報》證實，收治容量已達極限，不再接收更多病患。勞工總工會代表加西亞（Javier Garcia）說，急診室擠進人數是平日的3倍，有些人等待超過30小時。

▲西班牙馬德里溜冰場Palacio de Hielo。（圖／翻攝Google Map）

▲西班牙馬德里溜冰場Palacio de Hielo將改為臨時停屍間。（圖／翻攝Google Map）

另據《國家報》（El País）報導，馬德里Palacio del Hielo溜冰場將提供場地，充當臨時停屍間，提議已獲當局批准。衛生局提案草稿中提到，這裡擁有「保存遺體必要的低溫條件」，遺體將被放置在「大約2至3公分厚的聚合物材料（polymer materials）上」，棺材也必須謹慎標示，以利辨別死者身分。

市政府內部人士透露，正在等待相關官員核准；發言人則表示，仍不清楚何時開始運作。據了解，西班牙軍事應急部隊（EMU）將會負責運送遺體，目前仍在草擬規範，組織相關後勤工作。

馬德里市長馬丁尼茲─阿爾梅達（José Luis Martínez-Almeida）致信衛生部長伊利亞（Salvador Illa）表示，馬德里「每天超過150人死亡」，公立喪葬服務體系SFM的工作人員缺乏防護設備，在未收到緊急運送的口罩等物資以前，不再接收新冠肺炎病逝患者的遺體。

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