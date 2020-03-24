失業救濟領起來！澳洲政府網站「塞爆癱瘓」...大批人改現場排隊

▲澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在澳洲持續擴散，政府規定全國所有酒吧、夜店、電影院、俱樂部及賭場等娛樂場所從23日起關閉，不少人隨即失去工作。有大批民眾當日嘗試進入政府網站申領失業救濟金，令網站癱瘓，在無法進入網站後，立即趕到各地的社會福利聯絡中心門外排隊，希望親自遞交申請。

綜合外媒報導，聯邦政府服務部長羅伯特（Stuart Robert）表示，政府網站在23日早上受到駭客攻擊，以及同時有超過5萬5000名國民進入才會使網站癱瘓。後來他又在國會改口，表示網站沒有受到駭客攻擊，是訪客人數眾多所造成的故障，上午9點後大約有90,000名用戶試圖同時訪問該網站，導至系統不堪負荷。

Lines at Redfern Centrelink still stretching around the corner. People coming out tell me that it’s chaotic inside. Lot of very distressed people. It’s also starting to rain. pic.twitter.com/hJ3U6tk25p — Michael McGowan (@mmcgowan) March 23, 2020

然而，很多人在無法進入網站後，立即趕到各地的社會福利聯絡中心門外排隊，希望親自遞交申請。不少人都表示自己剛失業，但仍要應付龐大的生活開支，感到無奈。

澳洲聯邦政府22日祭出660億澳元經濟刺激方案，包括在未來6個月內向失業人士發救濟金，每兩周可拿到550澳元。總理莫里森（Scott Morrison）在國會表示，新冠肺炎疫情可能引發類似1920和1930年代大蕭條的經濟危機。

據澳洲衛生部網站顯示，截至23日下午3時，當地新增313例確診病例，累計病例達到1709宗，7人染病逝世。

▼受到新冠肺炎影響，澳洲雪梨超市也出現衛生紙之亂。（圖／合成圖／路透社）