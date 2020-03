失業救濟領起來！澳洲政府網站「塞爆癱瘓」...大批人改現場排隊

▲澳洲總理莫里森(Scott Morrison)。(圖/路透)

記者康心禹/綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情在澳洲持續擴散,政府規定全國所有酒吧、夜店、電影院、俱樂部及賭場等娛樂場所從23日起關閉,不少人隨即失去工作。有大批民眾當日嘗試進入政府網站申領失業救濟金,令網站癱瘓,在無法進入網站後,立即趕到各地的社會福利聯絡中心門外排隊,希望親自遞交申請。

綜合外媒報導,聯邦政府服務部長羅伯特(Stuart Robert)表示,政府網站在23日早上受到駭客攻擊,以及同時有超過5萬5000名國民進入才會使網站癱瘓。後來他又在國會改口,表示網站沒有受到駭客攻擊,是訪客人數眾多所造成的故障,上午9點後大約有90,000名用戶試圖同時訪問該網站,導至系統不堪負荷。

Lines at Redfern Centrelink still stretching around the corner. People coming out tell me that it’s chaotic inside. Lot of very distressed people. It’s also starting to rain. pic.twitter.com/hJ3U6tk25p