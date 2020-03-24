IOC稱4周內決定「辦不辦」　前奧運金牌嗆：到底在拖什麼？

▲艾克特瑞妮·史蒂芬尼迪不滿，為何IOC至今仍不肯宣布延期。（圖／推特@KatStefanidi）



記者王佩翊／編譯

國際奧委會(IOC)日前宣布，將於4周內決定東京奧運是否真的要延期，引發多名選手不滿，認為IOC「不負責任」，不知為何要一拖再拖，遲遲不做出結論。選手們強調，為了參賽選手與工作人員的安全，延期是不可避免的選擇。

里約奧運女子撐杆跳高金牌艾克特瑞妮·史蒂芬尼迪(Κατερίνα Στεφανίδη)對於IOC至今仍無法決定是否要延後舉辦東京奧運一事十分不滿。史蒂芬尼迪認為，「我們在練習的過程中必須持續地讓身旁的人陷入危險。這非常沒有意義。我認為延期是不可避免的，到底在拖什麼（宣布延期）？」女子田徑短跑選手迪娜·阿舍爾-史密斯（Dina Asher-Smith）也表示，「我期待他們(IOC）宣布延期至2021，這實在是太不負責任了。」

日本首相安倍晉三台灣時間24日晚間8時將會與國際奧運委員會（IOC）會長托馬斯·巴赫（Thomas Bach）以電話會議協議相關事宜，東京奧運有可能成為史上第一個被迫延期的奧運賽事。

隨著新型冠狀病毒全球大流行，IOC 22日在臨時委員會發表聲明提到，IOC認知到新冠病毒感染人數持續飆升，委員會內部已達成協議，有必要「深入探討東奧延期的下一步」。此外，IOC也同時強調，雖然有可能延期，但是絕對不可能取消。