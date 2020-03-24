「請有薪事假」勾選國內旅遊　環署員工爽跟團遊埃及回台確診

▲環保署祕書室員工不僅隱瞞旅遊史，如今被爆出請事假出國遊玩。（Pexels提供）

圖文／鏡週刊

環保署祕書室員工跟團出遊埃及，返台確診感染武漢肺炎，成為中央部會首例，該員被爆請事假而非年休假，地點勾選國內未註明出國。且該案涉及「有薪事假」且登錄不實，應違反公務員相關原則性規定，環保署將進行行政調查，召開考績會並請當事人出席說明。

個案本月4日至12日跟團出遊埃及，當初請事假並未告知出國，還在假單地點欄位上勾選「國內」，且埃及當時未列入旅遊警示，返台後長官也不知情，因此並沒有採取任何防疫措施。

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直至旅遊團領隊15日傳出確診消息，個案被通知居家隔離，環保署研判個案工作性質較少接觸人群，立即通知4名同事進行居家隔離辦公，著手進行辦公大樓消毒。

《自由時報》引述環保署長張子敬說法指出，雖然埃及到該名員工返國後都未被列入旅遊警示，所以沒有執行居家檢疫14天，但請假不實問題已要求處理。

有公務員指出，依公務員服務法規定，核給事假應需有正當事由，旅遊則應該請年休假，應違反公務員相關原則性規定。環保署官員則透露，將進行行政調查，召開考績會並請當事人出席說明。

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