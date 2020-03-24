LINE落伍了？日本女高中生驚曝「早就不太用」：適合小孩、老人

▲LINE是大部份民眾生活上不可或缺的溝通軟體。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

LINE是台灣民眾常用的通訊軟體，不過最近日本一綜藝節目做街訪時，竟有女高中生表示，「早就不太會用LINE了」，她們認為LINE已經不是最必要的軟體，「傳照片可以用AirDrop，聊天可以用Instagram的小盒子訊息」。

日本節目「月曜夜未央（月曜から夜ふかし）」最近一集的節目中，以「年輕人已經遠離了哪些事物」作為主題，到街頭上訪問民眾，結果發現隨著資訊越來越發達，潮流也會隨著時間而有所不同，像百搭的牛仔褲、抓頭髮用的髮蠟等，都是民眾認為慢慢退燒的物品；其中有一群女高中生的答案竟然是「LINE」，甚至還有人表示，「早就已經不怎麼使用LINE了。」受訪的4名女高中生透露，現在她們要傳照片都用「AirDrop」，聊天則會用「Instagram」的私訊功能。

節目播出後，這段僅15秒的訪問立刻在twitter引起大批網友熱議，許多人留言表示自己已經不常使用LINE，「如果不是學校規定，我也不會使用LINE」、「LINE的已讀功能太煩了，讓人很疲憊，很有壓力」、「太多廣告跟業者使用，通知太多太煩」，以及「回了一段對方又回一段，對話結束不了，太煩人了」。

部份日本年輕人認為，現在的LINE比較適合剛使用社群軟體的人，例如小、中學生，或是中高齡長者，這些群體剛開始使用智慧型手機，因此認為LINE仍然有趣。

但也有人認為LINE可以傳訊息、照片、影片還可以免費通話、視訊，很難被其他軟體取代，而AirDrop的功能只有iphone才有，「又不是每個人都拿iPhone，Android手機是要怎麼用AirDrop傳照片」。

據了解，現在年輕人都選擇使用親密度更高的Instagram，可以選擇想要追蹤的好友，其中最大的優點就是「不一定要回覆他人」，因此負擔較小。2017年東京一個網路調查發現，日本18歲以上的女學生有49%都使用Twitter或Instagram。