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日韓股市反攻　台指期開盤大漲333點...預告台股開盤將強彈

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▲美股道瓊上漲 372.68 點。回頭看台指期今（7）日開盤上漲 點，來到 點。（圖／路透）

▲美股道瓊下跌 582.05 點。回頭看台指期今（24）日開盤上漲 333 點，來到 8998 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

受美國國會 2 兆抗疫振興計畫難產消息影響，美股三大指數昨（23）日走跌，道瓊最後收斂跌幅。而晶片股逆勢上揚，英特爾、AMD 領軍費半指數強漲逾 3%。此外，Fed宣布無上限QE，激勵美期指盤前漲逾1%，亞股也跟著走揚，日股今開高走高，大漲逾700點，或逾4%，南韓綜合指數亦開高走高，早盤漲逾3.4%，指數來到1533點。回頭看台指期今（24）日開盤上漲 333 點，來到 8998 點，預告台股開盤將強彈。

美股道瓊指數下跌 582.05 點，或 3.04%，收 18,591.93 點。標普 500 指數下跌 67.52 點，或 2.93%，收 2,237.40 點。那斯達克指數下跌 18.84 點，或 0.27%，收 6,860.67 點。費城半導體指數上漲 43.58 點，或 3.36%，收 1,342.12 點。

請繼續往下閱讀...

Fed日前表示將購買不限量的債券，以保持較低的借貸成本，並將制定計劃以確保授信用流向企業以及州和地方政府。企業違約保險成本降低，符合Fed購買資格的債券ETF上漲。

另外，Fed也將以學生貸款、信用卡貸款和美國政府擔保貸款為抵押向小企業放貸，並購買大型企業債券並向他們提供最長四年期過渡貸款。

截至今早8：47，台指期上漲 373 點，來到 9038 點。

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