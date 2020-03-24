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美國破4萬確診545死「紐約佔一半」　市長急求醫療物資援助：不管誰給都好！

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▲▼紐約市長白思豪（Bill de Blasio）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約市長白思豪這幾天大聲疾呼，聯邦政府再不出手，紐約。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國確診人數繼前一日暴增1.3萬例，截至23日中午，再新增9903例，累計確診人數已經至少42,629例、545死，坐穩全球疫情第三嚴重國家。東西岸和中部各大都會區的州政府已經陷入苦戰，聯邦政府已啟動國民衛隊協助抗疫，美國海軍也派出2艘醫療船，各容納1000張病床，分別停駐加州和紐約外海，協助「陸地醫院抗議，海上收診非新冠肺炎病患」，紓解醫療壓力。

路透社報導，800多萬人口的紐約市已經近2萬人染疫，幾乎佔全國確診人口的一半，市長白思豪（Bill de Blasio）緊急向國會尋求快速通過紓困法案，並要求盡快配發呼吸器、醫療設備和必備品，甚至也向有能力的個人求助。他22日面容沉重地表示，依當前情況發展下去，紐約醫療體系只要再過10天就會超載。

白思豪告訴CNN記者，「任何可以幫我們取得這些醫療物資的人都好，我們只有幾天時間可以就定位，這就是真實情況。」如今紐約已經成了美國的疫災震央，大蘋果遭到駐蝕危機。

紐約 Jack D. Weiler綜合醫院的護士蕊夢（Karine Raymond）抱怨，大部分的護士連N95口罩都拿不到，外科口罩也嚴重短缺，「我們負責全程照顧這些病患，我們是他們繼續存活的生命線，但我們自己卻冒著交叉感染的重大風險。」

▼美國海軍醫療船仁慈號（USNS Mercy）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國海軍醫療船仁慈號（USNS Mercy）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國海軍醫療船安慰號（USNS Comfort）。（圖／路透）

▲美國海軍醫療船安慰號（USNS Comfort）。（圖／路透）

美國日前已經仿效南韓「得來速檢測」，民眾在不需下車接觸的情況下，開車排隊進行檢疫，是大量且迅速的有效做法，22日單日暴增1.3萬例也得力於快速檢測，有助於儘早確認實際情況，若重症病患過多，也可能造成醫療能量崩潰。

美國陸軍除了設置戶外戰地醫院，也已經讓工程兵團準備好，將部分飯店和宿舍轉為醫療設施，以容納收治未來可能大量增加的病患。就在CDC與全國各地醫療體系疲於抗疫的同時，以共和黨為多數的參議院23日否決了一項紓困法案，時程的遲滯不僅讓美股市場和經濟繼續下墜，也讓急需資金、權限和醫療設備的州政府希望再落空。

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