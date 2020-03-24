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G20同意展開「行動計畫」研擬　梅努欽將主持G7峰會：討論疫情應變措施

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▲▼美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）過往出席G20的畫面。（圖／路透）

▲美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）過往出席G20的畫面。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

國際貨幣基金組織（IMF）指出，新冠肺炎疫情預計引發全球經濟衰退，G20各國財政部長以及央行官員周一（23日）已經同意，將研擬出一套行動計畫。G7各國財政部及央行官員也同意，於24日上午討論應對措施。

路透社報導，G20秘書處23日發表一項聲明，各國官員透過視訊會議討論近2小時，最終同意共同擬定「行動計畫」。針對日益惡化的全球危機，G20認為「國際救火隊」的反應已經過慢，現在必須急起直追。

▲▼日本副總理、財務大臣兼金融擔當大臣麻生太郎，以及日銀總裁黑田東彥，在G20電話會議後接受訪問。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本副總理、財務大臣兼金融擔當大臣麻生太郎，以及日銀總裁黑田東彥，在G20電話會議後接受訪問。（圖／達志影像／美聯社）

2020年輪值主席國沙烏地阿拉伯在峰會上表示，國際情勢將因為該國和俄羅斯之間的石油價格戰，以及美中之間逐漸升級的緊張情勢，而增加更多複雜的不確定因素。美國財政部長梅努欽告訴《福斯新聞》，各國同意祭出措施拯救國內經濟，同時合作穩定全球市場，但計畫仍在研擬之初，他並沒有提及任何細節。

G7也將在24日上午展開視訊會議，由梅努欽和聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）主持，和有緊密聯繫的各國一同討論應變計畫。

梅努欽代表川普政府向參議院的兩黨領袖提出近2兆美元的紓困法案，卻在23日的國會表決下遭到否決。這項龐大的紓困法案，原先預計提供企業貸款，幫助企業在非常時期度過危機，同時還能支付員工薪水，影響層面極為廣泛。

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