全球35萬人染疫1.6萬死「只花82天」　譚德塞主張發起進攻：疫情正在加速

▲WHO秘書長譚德塞以足球比賽對比防疫策略。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

全球新冠肺炎確診人數已經突破35萬，WHO秘書長譚德塞（General Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，首例到十萬例的感染過程共耗費67天時間，再花了11天到20萬例，而到30萬例僅花了4天時間，「全球大流行正在加速」。

BBC報導，譚德塞警告新型冠狀病毒的不可預測性仍高，而疫情正在加速蔓延，他肯定各國推出的「禁足令」能盡量讓大眾留在家中，避免接觸感染，進而拖緩疫情蔓延；然而他以足球比賽做比喻，指出當前作法只能算防禦，人們應主動對病毒發起攻勢，「你不能靠防守就能贏得足球比賽，你也必須進攻。」

譚德塞和國際足球總會主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）召開聯合記者會，要「踹翻新冠病毒」（kick out coronavirus）。譚表示，「要贏，我們就必須以鎖定目標後侵略的戰術進攻，對每個疑似病例進行檢測，對每個確診病例進行隔離照護，並對每個親密接觸案例進行居家隔離監察。」

「醫護人員只能在安全的工作環境下發揮高工作效率」，譚德塞敦促各國政府將醫護人員的感染風險和因素降到最低，確保醫療能量，「就算我們把其他事情都做對了，如果我們不優先保護醫護人員的健康，很多人會因此而死，因為能照顧他們的醫護都已經病倒了。」

譚德塞提出的防疫及「戰疫」方針具有普遍性，但就各國情況而言，顯然醫療體系已經面臨暴量的病患數而到達緊繃狀態，義大利和西班牙甚至因醫護嚴重短缺而面臨崩解。當前全球確診人數突破35萬，死亡病例1.6萬人，義大利累計近6000死，是超過3分之1的佔比，義、西兩國確診病例相加，已經超過疫情爆發的中國。