不斷更新／全球傳染第三個10萬例「只花4天」　WHO：新冠肺炎大流行正在加速

▲新冠肺炎傳染10萬人只需要4天，全球大流行正在加速。（圖／路透社）



記者王致凱／綜合報導

全球新冠肺炎（COVID-19）感染人數節節攀升，WHO統計數據，截至台灣時間24日午夜正式突破30萬人，蔓延世界190個國家、地區或領地，死亡人數則逼近1.5萬人，其中光義大利就佔了超過3分之1，超過5000人死亡。WHO秘書長譚德塞宣布，新冠肺炎大流行「正在加速」，病毒從感染首例至感染第10萬例花了67天，從第20萬例感染第30萬例卻只需要4天。

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義大利民防部門公布最新疫情數局，過去24小時義大利新增602例死亡病例，累計死亡病例增加至6,078例，較前一天增加11％；新增4,789例確診病例，累計確診病例增加至63,927例，較前一天增加8％。這是是自2月21日疫情曝光以來，義大利確診病例增加幅度最低的一次。

【01：00】

世界衛生組織周一表示，新冠病毒大流行正蔓延至幾乎全球每一個國家，全球病例超過35萬，死亡人數飆升至1.5萬。世衛秘書長譚德塞在瑞士日內瓦記者會表示，「大流行正在加速」，「從全球首例至第一個10萬例花了67天，到第二個10萬例花了11天，到第三個10萬例只花了4天。」

【00：01】

英國23日新增54例死亡病例，其中包括英格蘭46例、蘇格蘭4例、威爾斯4例；累計死亡病例增加至335例，其中英格蘭303例、威爾斯16例、蘇格蘭14例、北愛爾蘭2例。