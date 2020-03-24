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入住飯店冒汗填「醫師職業」...下秒被要求取消訂房　他一聽結局傻了

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▲▼武漢肺炎,新冠肺炎,醫護。（圖／路透社）

▲疫情爆發以來，不少醫護人員飽受排擠。（圖／路透社）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情搞得人心惶惶，至今更傳出不少醫護人員遭到歧視的消息，不過台南一名潘姓醫師日前上台北遇到的事情，再次證明台灣最美的風景還是人心。潘醫師表示日前他入住飯店時，誠實填寫自己的職業別後，竟被櫃台人員以更優惠的價格升級房型，當下讓他相當意外，並直呼「人性有黑暗也有光明」。

潘醫師23日在臉書上發文指出，近日他為了家人的健康問題，前後跑了3趟台北，其中一晚想住在離家人近一點而且交通比較方便的地方，於是在訂房網站上選了劍潭捷運站旁邊的天閣酒店。

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他續指，當辦理入住時，櫃台人員拿出了個人旅遊史調查表要他填寫，其中特別的是有一項職業別，他記得有航空業、金融業及醫療業等，他當下先猶豫了一下，深怕會被對方要求不要入住，但最後卻還是照實勾選了。

▲▼醫師日前入住台北暖心飯店，直呼有機會一定要再來。（圖／翻攝潘醫師臉書）

▲醫師日前入住台北暖心飯店，直呼有機會一定要再來。（圖／翻攝潘醫師臉書，下同）

但就在櫃台人員看完資料後，再次向他確認職業別，潘醫師回應說，「對，我是在診所上班的醫師。」接著，對方說「那麻煩您把訂房網站上的訂房取消」，聽到這時潘醫師是一邊冒汗，加上腦筋有點空白，心理想著「防疫有需要防到這樣嗎？」

不過櫃台人員竟接著說「我們為了感謝醫療服務人員的辛勞，針對醫療服務人員有一個專案，比您原先預訂的價格便宜（500元以上），而且房型會比原來的再升等。」語畢，潘醫師才放下心中石頭，甚至有點不敢置信，相當感動喊「下次有機會一定會再來住」。

▲▼醫師日前入住台北暖心飯店，直呼有機會一定要再來。（圖／翻攝潘醫師臉書）

 

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