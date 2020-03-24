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又一個義大利市長崩潰！全國封鎖市民「狂出門遛狗」　他爆氣：混蛋白癡

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▲▼義大利市長崩潰痛罵市民。（圖／翻攝自Facebook／Presciutti Sindaco）

▲義大利市長崩潰痛罵市民。（圖／翻攝自Facebook／Presciutti Sindaco）

記者王致凱／綜合報導

歐洲新冠肺炎確診病例數字不斷攀升，其中在疫情最嚴重的義大利，當地已經實施軟性封鎖措施，要求民眾不得任意外出，但仍不斷有人以遛狗、跑銀行等理由出門「放風」，增加政府防疫困難。義大利中部瓜爾多塔迪諾市市長就忍不住拍影片痛罵隨意外出的市民，「你們是白痴，你們的狗都有前列腺炎嗎？」

義大利溫布利亞大區佩魯賈省（Perugia）瓜爾多塔迪諾市（Gualdo Tadino）市長普列斯休提（Massimiliano Presciutti）20日在臉書上貼出影片對市民喊話，直言自己每天都會收到無數來自郵局、超市、醫院等機構的投訴電話。

他在影片中憤怒地說，「你們每天都去哪阿，先去郵局存款，然後再去銀行提款？你們每天不停地出們遛狗，你們的狗都有前列腺炎嗎？」他說，「每天義大利有超過400人死亡，但你們還每天耍小聰明，想盡各種辦法出門？」

普列斯休提說，截至目前為止，防疫新冠肺炎的有效方式就是居家隔離，呼籲市民立刻結束「這種愚蠢的行為」，並痛罵「你們就是混蛋，是要讓每個人都生病嗎？一點社會責任感都沒有，蠢貨！白癡！」

網友看完紛紛留言說，「市長是真的很著急」、「苦口婆心」、「狗狗表示」、「又一個市長被逼瘋」。

截至台灣時間24日凌晨1時，義大利累計死亡病例達6,078例，累計確診病例達63,927例，相較前一天增加幅度分別為11％和8％。

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