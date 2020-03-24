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新德里封城至3月31日　交通運輸全暫停

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▲▼印度宵禁。（圖／路透）

▲印度封鎖火車站以控制新德里疫情的傳播。（圖／路透）

實習記者符芳萱／綜合報導

印度政府於22日宣布，首都新德里直到3月31日處於禁城狀態，並賦予員警懲罰違規者的權力。新德里首席部長阿文德.基裡瓦爾（Arvind Kejriwal）表示，「我們與鄰國的邊界將被封鎖，公共交通被暫停，我們從世界上瞭解到，您在外面冒險的次數越少，您與世界接觸的次數就越少，我們才可以自救。」

聯邦政府發佈，至少有75個發現病例的地區嚴格封鎖，僅允許基本服務在約75個地區確診病例或傷亡情況下運作，目前已確診341例病例，其中7例死亡。

▲▼印度宵禁。（圖／路透）

▲總理納倫德拉·莫迪（Narendra Modi）。（圖／路透）

印度總理納倫德拉.莫迪（Narendra Modi）呼籲人們每天自我隔離以遏制疫情蔓延，隨後宣布關閉首都。專家們透露，「在其他國家爆發初期，病例數反映發病率，然後迅速增長。」

莫迪的高級助手表示，「宵禁時期使我們有機會縮減印度各地的每項活動，更嚴格的做法可能引發抗議或動亂，破壞法律和秩序將是目前最糟糕的事情。」目前，工廠、大型工業園區和銀行已宣布關閉，每天運送超過2500萬通勤者的印度鐵路公司取消所有旅客列車服務直到3月31日，而將禁運期延長至3月底。

目前，南亞地區包括印度在內，確診病例已增加至1,145人，死亡人數12人。在斯裡蘭卡，警員依違反宵禁逮捕了110多人，已登記80多個案件。阿富汗有34例病例，週日出現首例死亡案例。

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