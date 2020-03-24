派工兵改造紐約版方艙醫院　確診患者54%是青年人

▲賈維茨中心已確定改建成四座類似於武漢「方艙」的臨時醫院。（圖／路透）

實習記者周茹焮／綜合報導

美國紐約州的陸軍工兵隊預計在未來幾週內，改建1萬多個房間，可能將旅館、大學宿舍以及其他類似建築物迅速改造成醫療設施，由於新冠確診病例飆長，川普總統於當地時間20日將紐約地區訂為重災區，已經有28個州動員3300名國民兵支援。

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)在21日指出，紐約州確診病例已達1萬2260例，新增3883例，至少70人病逝，並且決定將州內四處地點改造成為臨時醫院。因此，他曾到達曼哈頓賈維茨中心、石溪紐約州大(SUNY Stony Brook)、古西堡紐約州大(SUNY Old Westbury)和威徹斯特會議中心(Westchester Convention Center)審查，而賈維茨中心已確定改建成四座類似於武漢「方艙」的臨時醫院，將提供1000個病床。

陸軍工程兵團(Army Corps of Engineers)司令托德·塞蒙泰中將（Todd Semonite）宣布，已經提供了2,000台呼吸機以及500萬個防護口罩，並準備派遣醫務船。另外，州長正在召集數千名國民警衛隊，將協助收集樣本、醫療檢測設施、消毒與清潔公共環境、運輸以及行政管理等工作。

▲將會召集數千名國民警衛隊，協助消毒與清潔公共環境等工作 。（資料圖／路透）

聯邦急難管理局(FEMA)已宣布進入緊急狀態，從救災基金中撥出420億元援助經費，FEMA將支付災難花費的75%作為援助，而紐約州則需支付25%，但葛謨向聯邦政府申請免除這項費用，還要求紐約國會議員修復新冠聯邦補助法的細節，以保證能確實順利獲得62億元補助。

日前紐約州已經獲取200萬個N95口罩，其中100萬個於21日已送至紐約市，其中50萬個送至長島，另外州內已有製衣廠改為口罩製造廠，州府也積極的從各地採購和借用呼吸機，已備存額外的6000台，醫院的病床數已倍增至10萬張。

▲葛謨呼籲青年人應該保持社交距離，在費城時期盡可能不要出門，保護自己與身邊的人。（資料圖／路透）

葛謨預測州內的40%到80%人口，也就是多至780萬人將會感染新冠病毒，紐約州將獲取聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准的1萬份「氯奎寧」(chloroquine)劑量並進行測驗。

紐約州54%的確診患者年齡都介於18歲至49歲間，且具有傳染性，並且完成了4萬5437例檢測，感染者的住院率為15%，相比之下有所下降。葛謨指出，州內的病毒檢測能力遠遠超過其他國家，日檢測量數也比中國和南韓還多。不過，他仍然強調青年人應該保持社交距離，在費城時期盡可能不要出門，保護自己與身邊的人。

美國至21日為止的州內病例分布為紐約市8115例，新增2432例，60人死亡。同為重災區的威徹斯特郡(Westchester)確診數也有所減緩，新增294例至1385例；長島納蘇郡(Nassau)仍持續增長，新增480例至1234例；而蘇福克郡(Suffolk)新增291例至662例。