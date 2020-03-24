乘客大力喘氣後倒地！紐約客嚇傻「立刻下車」　驚喊：新冠病毒是真的

▲有乘客在紐約地鐵上大力喘氣後倒地。（圖／翻攝自推特／@Pilly_Prado）



記者張方瑀／綜合報導

美國紐約州是該國疫情最嚴重的地區，其中光是紐約市就超過1.2萬例，超過100人死亡，讓當地居民人心惶惶。一名網友日前搭乘紐約地鐵時，就目擊一名男子在車廂內不斷喘氣，接著就突然倒地不起，「不確定那個人是不是感染了新冠肺炎，但現在真的不是冒險的時候。」

Just got off the R train. A rider gasped for air loudly, and dropped to the floor. I immediately got off the next stop and begin filming. I'm not sure about the man's condition or if it was the #Coronavirus or not, but in reality we can't afford to take chances anymore.#COVID pic.twitter.com/41LSbRjo5u — Richard Prado (@Pilly_Prado) March 20, 2020

住在紐約市的普拉多（Richard Prado）日前在推特上po出一段影片，原來是他目擊了一名男子在車廂中大力喘氣，接著突然倒地，周圍其他乘客也馬上打電話請人救援。普拉多說，「這名乘客大聲地喘著氣，然後倒到地上，我立刻在下一站離開車廂，我不確定這名男子的情況，也不確定他是否有新冠肺炎，但事實上，這病毒是真的，我們不能再冒險了。」

目前美國確診人數達4萬6332人，其中紐約州確診數超過2萬，而紐約市就佔了1.2萬例。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）緊急向國會尋求快速通過紓困法案，並要求盡快配發呼吸器、醫療設備和必備品，甚至也向有能力的個人求助；他表示，依照疫情擴散的速度，紐約醫療體系只要再過10天就會超載。

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