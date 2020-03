乘客大力喘氣後倒地！紐約客嚇傻「立刻下車」　驚喊：新冠病毒是真的

▲有乘客在紐約地鐵上大力喘氣後倒地。(圖/翻攝自推特/@Pilly_Prado)



記者張方瑀/綜合報導

美國紐約州是該國疫情最嚴重的地區,其中光是紐約市就超過1.2萬例,超過100人死亡,讓當地居民人心惶惶。一名網友日前搭乘紐約地鐵時,就目擊一名男子在車廂內不斷喘氣,接著就突然倒地不起,「不確定那個人是不是感染了新冠肺炎,但現在真的不是冒險的時候。」

Just got off the R train. A rider gasped for air loudly, and dropped to the floor. I immediately got off the next stop and begin filming. I'm not sure about the man's condition or if it was the #Coronavirus or not, but in reality we can't afford to take chances anymore.#COVID pic.twitter.com/41LSbRjo5u