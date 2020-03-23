口罩國家隊開外掛！經部擬採購N95口罩產線「守護醫護第一線」

▲口罩國家隊陸續提升產能，助攻口罩日均產能達到1200萬片以上。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

口罩國家隊再開外掛！經濟部政務次長王美花今（23）日透露，隨著政府斥資的成人口罩產線提前完工，週間日產能衝上1200萬片後，政府擬再採購N95口罩產線，以守護第一線醫護人員的健康，共同為防疫陣線而努力。

經濟部在2月初採購60條口罩產線後，行政院日前再加碼新台幣9000萬元，添購30條民生口罩生產線與2條綁帶式口罩生產線，原本經濟部預計在3月底全數交機，在口罩國家隊的全力支持下，進度大幅提前。

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除了一般民眾使用的口罩外，隨著疫情蔓延，醫療用口罩的需求也逐步增加，經濟部次長王美花今晚表示，目前正在研議添購N95口罩機，盼提升N95口罩的產能、儲備足額的數量，提供給第一線的醫護人員與防疫人員。

經濟部表示，因為口罩產能衝上來，所以在實體通路外，可以繼續維持保留給網路購買的份量，提醒第一輪預購成功的民眾，將收到簡訊取貨通知及序號，本周四（26日）至4月1日可至指定超商領取。另外，第二輪預購也即將開跑，將從3月25日至27日開放登記，民眾可預購4月2日至8日的當週口罩份量。