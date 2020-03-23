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傳染病專家確診「1200人陷恐慌」！隱瞞西班牙旅史被罵爆　親自回應了

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▲傳染病專家隱瞞西班牙旅史。（圖／翻攝自網易）

▲桑尼科娃可能將面臨長達2年的監禁。（圖／翻攝自網易）

記者曾羿翔／綜合報導

俄羅斯斯塔夫羅波爾傳染病專家兼大學教授伊琳娜•桑尼科娃（Irina Sannikova)日前確診感染新冠病毒，21日又爆出隱瞞3月初曾到西班牙的旅遊史，回國後沒有遵守隔離規定還繼續授課，目前有300位學生與同事被隔離，其中11位醫師還出現疑似症狀。被問及隱瞞旅遊史一事，桑尼科娃表示，「是我的錯，很後悔。」

綜合俄媒報導，桑尼科娃可能將面臨長達2年的監禁，她被爆料在3月6日至9日前往西班牙馬德里，回國後身體出現不適但仍繼續工作，接觸了許多同事和學生。俄新社援引消息人士的話指出，桑尼科娃對前往西班牙的旅遊史保密，導致斯塔夫羅波爾衛生部門完全不知情。

報導還指出，桑尼科娃返國後，3月10日就回到工作職場，後來在17日身體不適入院治療才確診。在這8天之中，桑尼科娃在任教的醫科大學中接觸許多學生，還參加衛生部會議接觸大量人員，共計約有1200人，其中300人已被隔離。

斯塔夫羅波爾邊疆區州長對此表示，桑尼科娃的行為非常不負責任，帶給該區的民眾極大恐慌。據了解，桑尼科娃也對此事回應，她承認自己錯了，感到相當後悔。當局目前則展開調查，桑尼科娃傳染病專家與教授的職位可能不保。

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