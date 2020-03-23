「7月大男嬰發燒確診」！成美最年輕患者...媽絕望曝感染過程

▲媽媽考特妮表示，很害怕兒子病況會突然惡化。（圖／翻攝自Courtney Watts Doster 臉書）

記者曾羿翔／綜合報導

美國南卡羅萊納州7個月大男嬰埃米特（Emmett Doster）近日因為出現發燒症狀，接受新冠病毒檢測結果為陽性，成為國內最年輕的感染患者。媽媽考特妮（Courtney Doster）難過地表示，現在各種年齡的人有可能被感染，拜託大家待在家裡別出門。目前這一家人被要求在家隔離至4月1日。

綜合外媒報導，媽媽考特妮回憶，她16日帶著7個月大的埃米特出門散步，結果回到家不久，埃米特就開始出現發燒症狀還昏昏欲睡，隔天緊急帶兒子去做病毒檢測，結果呈現陽性。據了解，男嬰的祖母最近才剛確診新冠肺炎，考特妮表示，媽媽在確診之前都跟兒子很親近。

媽媽考特妮表示，她現在感到很害怕，不知道兒子病況會不會突然惡化，兒子雖然現在在家裡看起來無異樣，但很多事可能在幾分鐘內就發生改變，有時兒子咳嗽變得頻繁或出現呼吸困難。據了解，考特妮育有3名孩子，目前其他的家人還未接受病毒檢測，但沒有出現任何疑似症狀。

面對兒子的病況現在時好時壞，考特妮現在開始擔心自己的2歲與4歲孩子，她也在臉書上PO文勸告大家，新冠病毒不是笑話，現在絕非出去玩、約會的時候，請大家待在家裡，拜託！沒有什麼比7個月大兒子發燒，不斷被針刺確診陽性更糟糕的了；現在醫療網站上都有許多資訊可查。