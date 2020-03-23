義大利疫情5476死「全球最多」　援助醫生揭關鍵2原因

▲義大利疫情嚴重，不僅累積確診超過5萬9千人，死亡數高達5476人，全球最多。（圖／路透社）

記者柯沛辰／綜合報導

義大利新冠肺炎疫情延燒，累積確診數直逼6萬，造成5476人死亡，是目前全球死亡病例最多的國家。中國援義專家、疾控中心寄生蟲病防控所副所長肖寧認為，雖然義大利採取封城措施，但社區管控不嚴，出門又大多不戴口罩，導致感染人數依舊不斷增加。

根據《環球時報》報導，肖寧受訪時表示，義大利採取封城措施，街上和商店的人有所減少，也確實起到了一定的效果，但他們的「封城」與我們所想不同，相當仰賴民眾的自發自覺，否則一個市民從網上下載證明表格，聲稱去做醫療救護或上班就能出門，這其實很危險，意味著隱性感染者可能到處流竄。

肖寧進一步點出，義大利最大的問題就是「幾乎沒有社區管理」，他們不像中國有大量的基層工作人員、志願者提供後勤保障，以落實那些嚴格的措施，做好社區管控和人群隔離，讓大家在家不出門也沒問題，義大利在這塊比較弱，可以說幾乎沒有。

▲受限物資有限，義大利醫護人員防護不足。（圖／路透社）

第二個問題是「義大利街頭目前戴口罩的人大概只有40％」。肖寧說，口罩是防止飛沫傳染最有效的防護，在義大利這樣一個喜好社交的國家裡尤為重要，前兩天我們專家團隊的隊長還在一次發布會上對他們「發火」了，希望這能喚起更多義大利民眾的警覺。

肖寧認為，最令人擔心的還是義大利醫護的防護狀況，因為在到倫巴底以前，他們曾到威尼托大區一家醫院進行考察，結果發現醫護大多沒有防護服和護目鏡，只穿著一些外科隔離衣，目的是把關鍵的防護裝備留給收治重症病人的（加護病房）。希望意大利能保護好醫護人員，這是防疫過程中最關鍵的人力資源。

▲中國專家赴義大利支援抗疫。（圖／翻攝新華社）