同欣電Q1「審慎樂觀」估季減個位數　CIS將成第一大產線　

▲同欣電董事長陳泰銘 。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

泛國巨集團同欣電（6271）今（23）日舉行法說會，釋出第一季展望。同欣電總經理呂紹萍表示，預估第一季個位數下滑 過年因素 第四期較往年基期較高，但較去年第一季會有相當大幅度增長，是否有雙位數增長?呂紹萍僅表示審慎樂觀。目前供應鏈供應順暢，且影像感測產品（CIS）今年將成為第一大產品線；此外，第二季目前為止展望樂觀。

在四大產品線來看，呂紹萍預期，首季高頻無線通訊模組（RF-Module）有機會季增；從年對年來看，除了陶瓷基板（Ceramic metallized substrate）外，其他包括高頻無線通訊模組、混合積體電路模組（Hybrid module and specialty packaging ）和影像產品可望成長。

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呂紹萍指出，今年產品線板塊會明顯改變，預估CMOS影像感測元件（CIS）將會成為最大產品線，較去年明顯成長。

因菲律賓於16日宣布「強化社區隔離」，同欣電在菲律賓廠區受到影響。呂紹萍表示，菲律賓允許外銷導向的企業持續運作，但受到大眾運輸停擺，公司要自派接駁車接送員工，因不是每個員工都方便接到，因此出席率受影響。整體而言，疫情影響較大僅菲律賓廠區，台北和龍潭廠運作十分順利，全數趕工中。

針對疫情影響供貨情形，呂紹萍表示，目前沒有晶圓運送到場狀況非常良好，目前為止沒看到影響；且零件材料供應順利，無斷鏈的情況。

同欣電第四季營收20.87億元，季增9.4%、年增8.8%，符合預期；毛利率24.2%較第三季21.6%增加2.6個百分點、較去年同期減少2.8個百分點；費用率為8.1%，較上季9.7%減少1.6個百分比，較前年同期減少1個百分點。每股盈餘1.49元，較上季1.14增加，較前年同期1.78元減少。

毛利率較上季上升主要因產品組合，以及每年度依照獲利有獎金費用調整。受到新台幣大幅升值3.4%，兌換損失達4200萬，因此業外總結虧損2364萬元。

同欣電去（2019）年營收為74.3億元，較前年微幅增加0.2%；受到產品組合影響，毛利率來到21.5%，較前年25.7%下滑；營業費用為68.7億元，較前年76.3億減少9.9%。

從四大產品線來看，因衛星和光纖產品需求強，帶動高頻無線通訊模組達1.39億元，成長力度最大，季增48%、年增91%；影像感測元件（CIS）7.16億元，季增35%、年增9.38%；混合積體電路模組5.63億元，季增4%、年增達45%；陶瓷電路板6.12億元，季減10.25%、年減18.38%。