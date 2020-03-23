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N號房「趙博士」正面露出！　性虐74少女還拍片…韓媒揭他「超強學霸史」

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記者黃心瑀／綜合報導

南韓「N號房事件」因涉及未成年女性性虐及性剝削，鬧得沸沸揚揚，其中在聊天室裡名為「朴博士」的營運者更已經被警方拘捕，原本南韓警方預計在明（24）日討論是否公開該名嫌犯的長相，不過南韓媒體SBS電視台卻已經等不及，在晚間新聞時段公布25歲、本名為「趙主賓（音譯，조주빈）」的正面照。

綜合綜韓媒報導，SBS晚間在「8點新聞」時段，向全大韓民國的民眾，播送N號房中博士房運營者「朴博士」的正面照片，此前媒體及官方都只有公布遮臉或是半臉的照片；讓人想不到的是，該名犯嫌竟然只有25歲，長相十分平凡，就像一般走在路上的普通大學生，任誰都不會想到竟然會做出這種事。

報導中指出，趙主賓於2018年從大學畢業，雖然主修是情報通訊相關，但因為喜歡寫作，所以在校內參加作文比賽還得過第一名，也曾經擔任校園報紙的編輯長，因為學業成績也很好，還曾經拿過校內獎學金。一起在校園報紙擔任編輯的同學表示，趙主賓在學校就是平凡的學生，性行為上面也沒有甚麼踰矩的傳聞。

警方則稱，趙主賓在2018年大學畢業之後，就在通訊軟體Telegram上活動，並於2019年9月，創立了「博士房」並開始進行了性犯罪、性剝削等活動。據了解，至少有74位的女性受害淪為性奴，聊天室裡都是這些女性被性虐待的影片，其中甚至有16位女性是未成年。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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