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新興亞股連4周失血「流出幅度見緩」　法人：選股布局台股正逢時

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▲▼美股受新冠肺炎疫情擴散影響重挫，台股3/23一開盤也不支倒地，各類股己乎全面下挫，跌幅高達四百多點。造紙類股受民眾搶購衛生紙的影響，反而一枝獨秀逆勢上漲。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股今日終場收在8890點、下跌344點或3.73%，成交量1468.51億元。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣加權值數上周五（20日）因國安基金進場護盤加上禁空令等消息，收復9,000點與年線關卡。不過美股4大指數上周五收盤全數下跌，台股受到牽連，今（23）日開盤下跌208.54點，失守9,000點大關。

根據彭博統計，外資資金流向至3月21日，新興亞股連續4周全數失血，但流出幅度較前周收斂。台股上周遭外資賣超45.7億美元（約新台幣1,399億元），印度則流出24.2億美元（約新台幣741億元），南韓流出24.1億美元（約新台幣738億元）。今年以來，新興亞股遭外資賣出金額累計377.9億美元（約新台幣1兆1,571億元）。

▲外資對亞洲股市買賣超金額，今年以來新興亞股累計已遭外資賣出377.9億美元。（圖／中信投信提供，點圖可放大）

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▲外資對亞洲股市買賣超金額，今年以來新興亞股累計已遭外資賣出377.9億美元。（圖／中信投信提供，點圖可放大）

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，疫情仍為全球關注焦點，其影響範圍包含訂單、需求與經濟成長。由於美國周末疫情惡化，多個州政府已發出居家防疫令，目前加州預計疫情高峰落在5月，也許屆時後市才會相對明朗，美股表現恐相對震盪，在此環境下，台股受惠於國安基金護盤，買盤應有支撐力道，建議仍以選股為上策，挑選具穩健長期需求，以及價值遭低估的個股為主。

周俊宏指出，儘管全球央行陸續實施寬鬆，抵抗疫情可能帶來的經濟衝擊，不過疫情帶來的不確定性相對較高，若美股出現重挫，台股也將受餘震牽連。

值得留意的是，近期部份台股企業進行庫藏股買回，吸引部分投資人進場，同時隨著財報公布，若有執行庫藏股買回，以及跌深、價值被低估的個股，都可多留意。此外，有長線需求的科技類股，例如5G基地台、伺服器相關等，也值得布局。

此外，周俊宏分析，隨著居家防疫、異地備援等措施陸續實施，將可能延伸出對PC、視訊會議與軟體的需求，也可多留意，至於非科技類股上，影響較低的基礎建設類股，以及可提升免疫能力的保健食品相關類股，同樣也值得投資人關注。

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