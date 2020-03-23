口罩國家隊日均產量突破1200萬片　幕後英雄曝光了

▲口罩國家隊陸續提升產能，助攻口罩日均產能達到1200萬片以上。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，口罩成為重要防疫物資，經濟部今（23）日表示，國內口罩每天平均產量，已經正式突破1200萬片，幕後英雄除了大家熟知的口罩國家隊外，還有經濟部的法人夥伴「紡織產業綜合研究所」，在這場MIT口罩奇蹟中功不可沒。

經濟部表示，目前口罩實名制除了原先藥局、衛生所的購買通路維持不變外，網路預購也順利進行，網路購買可供應量大於預購量，所以不用抽，上網買就有。

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不久前的口罩日產能只有188萬片，現在已經突破1200萬片，這每一片口罩都得來不易。經濟部的法人夥伴「紡織產業綜合研究所」，在這場MIT口罩奇蹟中，他們絕對是功不可沒。



官員指出，在增產行動一開始，紡織所的同事就被派駐到每一個口罩工廠，數十天來，因為有他們在實地協助，隨時回報產量、現場解決問題，所以口罩產量才能夠在短時間內向上提升。

他們沒有休息，每天都在台灣各地的口罩工廠中，扮演口罩生產的小天使，還要統計生產情況，讓經濟部長沈榮津得以隨時掌握生產情況，「每天追追追、催催催，把產能逼出來。」



經濟部表示，因為口罩產能衝上來，所以在實體通路外，可以繼續維持保留給網路購買的份量，提醒第一輪預購成功的民眾，將收到簡訊取貨通知及序號，本周四（26日）至4月1日可至指定超商領取。另外，第二輪預購也即將開跑，將從3月25日至27日開放登記，民眾可預購4月2日至8日的當週口罩份量。