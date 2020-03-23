郭明錤：新一代iPhone均採7P廣角鏡頭　玉晶光買點浮現

▲郭明錤稱，今年下半年將推出的新一代iPhone全廣角鏡頭將自6P升級至7P。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

天風國際證券分析師郭明錤今（23）日發布最新報告，稱今年下半年將推出的新一代iPhone全廣角鏡頭將自6P升級至7P（7片塑膠），最高端機款廣角相機採用1/1.9”與7P鏡頭規格並支援感測器移位技術（Sensor shift）。

郭明錤先前曾於報告中預測，新一代iPhone機款將包括3個尺寸與4個機型，分別為5.4吋OLED iPhone (後置雙攝)、6.1吋OLED iPhone (後置雙攝)、6.1吋OLED iPhone (後置三攝+ToF) 與6.7吋OLED iPhone (後置三攝+ToF) 。

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今日，郭明錤在最新報告中指出，所有新一代iPhone機款的廣角鏡頭都將自6P升級至7P，5.4吋OLED iPhone (後置雙攝)、6.1吋OLED iPhone (後置雙攝) 與6.1吋OLED iPhone (後置三攝+ToF) 的廣角相機採用1/2.6”與7P鏡頭規格，6.7吋OLED iPhone (後置三攝+ToF) 的廣角相機則支援Sensor shift與採用1/1.9”與7P鏡頭規格。

此前，郭明錤在本月初發布的報告中以3大結構挑戰看壞玉晶光（3406），不過他在最新報告中卻翻盤指出，玉晶光本月驗證新一代iPhone 7P鏡頭進度優於預期，可望因7P訂單比重優於預期以抵消新冠肺炎對新一代iPhone需求的影響，且玉晶光近期股價修正已反映先前疑慮，未來2~3年iPhone高階鏡頭訂單在近期能見度改善，看好買點浮現。