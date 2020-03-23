　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

郭明錤：新一代iPhone均採7P廣角鏡頭　玉晶光買點浮現

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲蘋果門市。（圖／路透）

▲郭明錤稱，今年下半年將推出的新一代iPhone全廣角鏡頭將自6P升級至7P。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

天風國際證券分析師郭明錤今（23）日發布最新報告，稱今年下半年將推出的新一代iPhone全廣角鏡頭將自6P升級至7P（7片塑膠），最高端機款廣角相機採用1/1.9”與7P鏡頭規格並支援感測器移位技術（Sensor shift）。

郭明錤先前曾於報告中預測，新一代iPhone機款將包括3個尺寸與4個機型，分別為5.4吋OLED iPhone (後置雙攝)、6.1吋OLED iPhone (後置雙攝)、6.1吋OLED iPhone (後置三攝+ToF) 與6.7吋OLED iPhone (後置三攝+ToF) 。

請繼續往下閱讀...

今日，郭明錤在最新報告中指出，所有新一代iPhone機款的廣角鏡頭都將自6P升級至7P，5.4吋OLED iPhone (後置雙攝)、6.1吋OLED iPhone (後置雙攝) 與6.1吋OLED iPhone (後置三攝+ToF) 的廣角相機採用1/2.6”與7P鏡頭規格，6.7吋OLED iPhone (後置三攝+ToF) 的廣角相機則支援Sensor shift與採用1/1.9”與7P鏡頭規格。

此前，郭明錤在本月初發布的報告中以3大結構挑戰看壞玉晶光（3406），不過他在最新報告中卻翻盤指出，玉晶光本月驗證新一代iPhone 7P鏡頭進度優於預期，可望因7P訂單比重優於預期以抵消新冠肺炎對新一代iPhone需求的影響，且玉晶光近期股價修正已反映先前疑慮，未來2~3年iPhone高階鏡頭訂單在近期能見度改善，看好買點浮現。

ET快訊
劉真「錯過郭台銘」遇上辛龍　張大眼洩甜蜜選擇
辛龍痛失劉真崩潰「神隱20小時」　足不出戶讓友人好擔心
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

郭明錤：新一代iPhone均採7P廣角鏡頭　玉晶光買點浮現

顧立雄視察證交所逐筆交易運作　上路首日仍以限價委託為大宗

歐股下跌！　英、法、德股早盤重挫逾3％

疫情未明顯衝擊房市　1、2月購屋貸款合計金額創9年來新高

防疫找財源　行政院前院長陳冲：發行巨災債券一舉三得

理財周刊／善用選擇權買方　崩跌行情也安心

理財周刊／一場疫情　透出理財危機

理財周刊／消費急縮　全球股市跌入技術性熊市

智原於聯電28奈米HPC製程推28G SerDes IP解決方案

法德藥代理利巴韋林吸入劑　列為新冠肺炎推薦用藥

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

張上淳兒出國「發FB炫耀」挫醫士氣 陳時中認沒有違反規定：問題不大

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

吳斯懷稱共機繞台「不算挑釁」　謝國樑開砲：盡早離開立法院

耳朵福利！小宇開直播「根本演唱會」　蕭敬騰線上點歌..「你會害我被罵XDD」

「大陸製造」產品有新冠病毒？耿爽：說這話的別戴陸製口罩！

學人屁柴「同步伸懶腰」踢到鐵板　筋骨太硬...柴姊撇頭冷眼笑翻網

郭明錤：新一代iPhone均採7P廣角鏡頭　玉晶光買點浮現

顧立雄視察證交所逐筆交易運作　上路首日仍以限價委託為大宗

歐股下跌！　英、法、德股早盤重挫逾3％

疫情未明顯衝擊房市　1、2月購屋貸款合計金額創9年來新高

防疫找財源　行政院前院長陳冲：發行巨災債券一舉三得

理財周刊／善用選擇權買方　崩跌行情也安心

理財周刊／一場疫情　透出理財危機

理財周刊／消費急縮　全球股市跌入技術性熊市

智原於聯電28奈米HPC製程推28G SerDes IP解決方案

法德藥代理利巴韋林吸入劑　列為新冠肺炎推薦用藥

韓職／樂天一軍球員陰性重啟訓練　24日再開會討論開幕

中職／全球率先開季且無觀眾　措施可供日、韓職棒參考

快訊／西班牙副首相住院了！　出現「呼吸道感染」症狀

陳長文／防疫「逢中必反」　無辜人民將受害

四技申請入學可取消複試　招策會：公告後出國者例外

頸部按摩恐腦中風！醫曝4大血管別亂碰：「大笑」能改善痠痛

金門設防疫特約旅館　返國鄉親在台居家檢疫...每天補助1200還包三餐

2.6米成年瓜頭鯨擱淺宜蘭蘭陽溪口　海巡急救援療傷惜難回天

重建台灣美術史又一步！前瞻基礎建設支持「台展復刻」出版計劃

警夜店抓檢疫趴走基層批作秀！憂密閉空間防護不足成防疫破口

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

財經熱門新聞

台股失守8900點！早盤重挫361點　國安基金面臨考驗

勞保局：退休前可先試算　申請勞保年金不吃虧

11、12月千萬大獎統一發票　5張未領

降息風定存族荷包大傷　專家傳授3招自保

逐筆交易新制今日上路　一文掌握新制重點規則！

兒罵「你知道我們家已經沒錢了？」張國煒尬回了

國際原油期貨今天續跌　上周狂瀉29%還沒跌夠

台股收盤重挫344點！台積電慘跌5.56%　指數失守9000點關卡

台酒、原能會酒精技術、原料生產　國家隊超前部署

蘇貞昌要求快一點　經濟部加速內需採購千億金額曝光了

基隆、汐止大停電「紅綠燈全停擺」　台電：緊急搶修已全部復電

飯店業第一槍！晶華董事會通過董監事不領薪、高階主管減薪三成

悠遊卡電子支付上線　董座陳亭如：持續努力讓蘋果加入「嗶乘車」

國安基金隨時入場　台積電開低

更多熱門

相關新聞

AirPower復活？蘋果遭爆重啟項目「原型產品製造中」

AirPower復活？蘋果遭爆重啟項目「原型產品製造中」

AirPower有機會「死灰復燃」嗎？國外爆料人士普羅瑟（Jon Prosser）稍早在推特發文表示，「AirPower還沒死」，並稱蘋果內部正計畫重新啟動該項目，「原型產品製造中」。

蘋果捐贈百萬口罩　給歐美醫療專業

蘋果捐贈百萬口罩　給歐美醫療專業

蘋果官網新增AR功能！　iPad Pro就好像呈現在眼前

蘋果官網新增AR功能！　iPad Pro就好像呈現在眼前

美5大科技股市值1個月驟減1.3兆美元

美5大科技股市值1個月驟減1.3兆美元

果粉甭擔心了！　傳 iPhone 12 仍有望在秋季發佈

果粉甭擔心了！　傳 iPhone 12 仍有望在秋季發佈

關鍵字：

郭明錤玉晶光蘋果

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／劉真等不到心臟病逝！　享年44歲

劉真22日22時22分病逝　禮儀師驚「數字都22」

劉真沒健保　余天曝：辛龍經濟不是挺好的

劉真撒手留4歲女兒⋯住院前寫下最後祝福

辛龍「手寫信送走劉真」

劉真爆「生前已截除腳趾」

KTV臨檢！侯友宜：偷跑我一定重罰100萬

北榮護理師曝「辛龍送別劉真場面」

南韓「N號房事件」74少女淪性奴

辛龍一直想不開　余天悲：你走了，小孩怎辦

快訊／新冠肺炎再新增26例確診　25例境外、1例本土　

「紐約－台北－武漢」　上千陸生想來台灣轉機：求求了

辛龍、劉真「8年甜蜜約定」失守！

辛龍「換不回劉真生命」崩潰

吳宗憲曝劉真沒健保真相

更多

最夯影音

更多
林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷
Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

張上淳兒出國「發FB炫耀」挫醫士氣 陳時中認沒有違反規定：問題不大

張上淳兒出國「發FB炫耀」挫醫士氣 陳時中認沒有違反規定：問題不大

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面