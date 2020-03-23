顧立雄視察證交所逐筆交易運作　上路首日仍以限價委託為大宗

▲ 金管會顧立雄（右四）及證期局局長王詠心（左四），赴臺灣證券交易所視察撮合系統之運作情況，由證交所董事長許璋瑤（右三）及總經理簡立忠（右二）接待。（圖／證交所）

記者李瑞瑾／綜合報導

臺灣證券市場於今（23）日起實施盤中全面逐筆交易，證交所表示，實施首日證交所及證券商系統皆正常運作，經統計，總委託筆數計1,341萬6,649筆，其中限價委託占99.67%，市價委託占0.33%，顯示投資人仍以使用限價委託為主。

證交所指出，為關心新制實施首日交易系統運作情形，金管會主委顧立雄在證期局局長王詠心陪同下，赴證交所視察撮合系統之運作情況，由證交所董事長許璋瑤接待。證交所表示，實施首日交易系統均順利運行，配合逐筆交易之相關重大系統亦順利上線。

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▲ 逐筆交易上路首日，證交所總經理簡立忠赴元大證券視察。（圖／證交所）

另外，證交所總經理簡立忠及櫃買中心總經理李愛玲率相關經理人親赴全台北中南等地共8家證券商營業處所（元大、富邦、凱基、群益金鼎、永豐金、大昌、光和及致和）瞭解新制上線市場運作情形，透過實地訪察，瞭解證券商從業人員接單及下單作業。

證交所指出，本次盤中逐筆交易新制順利施行，將持續關注整體市場是否有結構性變化，例如觀察大型股或中小型股的成交量及價格波動情形；分析整體市場投資人結構是否改變，並追蹤演算法交易或高頻交易的發展情形，必要時擬定相關規範予以控管，以維持市場結構的均衡，保障投資大眾權益。