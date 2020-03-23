若疫情擴大　東京都知事小池百合子：不排除「封鎖東京」

▲東京已有138人確診。（圖／路透社）

記者蔡玟君／綜合報導

日本新冠肺炎疫情持續延燒，東京都知事小池百合子23日下午除要求民眾從即日起三週內，避免參加大型活動外，也表示若疫情有擴大跡象，不排除採取封城等措施，目前已在討論中。

小池百合子下午召開記者會表示，目前東京確診人數已達138人，是日本第三高，j未來三週確診案例是否會大幅增加是關鍵期，因此要求東京民眾從即日起三週內，避免前往擁擠公共場所，或參加大型活動。隨著境外移入案例越來越多，小池百合子表示已經在羽田機場啟動檢疫措施，