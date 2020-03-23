　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

防疫找財源　行政院前院長陳冲：發行巨災債券一舉三得

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲中菲行國際物流集團與東吳企管所共同舉辦財經講堂，由法商講座教授陳冲領軍，探討人工智慧時代來臨的挑戰與回應。▼（圖／東吳企管所提供）

▲新世代金融基金會董事長陳冲。（圖／東吳企管所提供）

記者吳靜君／台北報導

因應防疫政府編列600億元的特別預算，除了舉債之外，缺乏其他實質來源。行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲建議，可以趁目前金融市場超低利率、及寬鬆政策（QE）發行巨災債券，他說，發行巨災債券可以一舉三得，發行高利息吸引投資人、政府獲得紓困資金來源以及巨災風險分散。

巨災債券是金融商品、也是保險商品，簡單的說，投資人針對特定的巨災出資購買債券，利息較市場稍高，如果巨災未發生，投資人獲取利潤；但是巨災發生且符合條件，債券金額就歸救災之用，投資人也就會有一定程度的損失。

請繼續往下閱讀...

實際上，以債券應付天然災害，台灣早有經驗，此類的主要應付天然災害，經驗是來自於九二一大地震後，當時政府研究推動地震險共保制度，並研究以巨災債券方式承擔地震災害損失，2003年中再保公司成功發行1億美元的巨災債券，穩定國內的承保能量，也抑制國際再保費用抬價，最重要是提升台灣國際形象。

中再保公司發行巨災債券，源於住宅地震保險2002年4月1日實施，當時住宅地震保險採四層危險分散機制，中再保公司預估一次地震最大損失就可能會碰觸第三層國外再保安排的起賠點。又因2001年美國發生九一一恐怖攻擊事件，造成國際再保人鉅額損失，使再保能量大為縮減，導致再保費用上揚，為避免在保險成本巨幅提高，中再保公司與保發中心研議發行巨災債券，分散住宅地震保險在保層部分風險。

該巨災債券的發行，由中再保公司在外設一家特殊目的（SPV）公司，透過該公司發行三年，金額1億美元的巨災債券，採浮動利率、沒收本金型式，在債券到期前依約支付利息給投資人，但是如果巨災損失超過債券契約所約定的償付額度新台幣200億元時，所超過的巨災損失就會直接從本金中扣除，以賠付SPV的再保攤賠，直到債券全部本金賠付巨災損失殆盡。

行政院因應新冠肺炎（COVID-19）的疫情，制定「嚴重特殊性肺炎防治及紓困振興特別條例」編列600億元的特別預算，及準備發放23億元的振興抵用券。財源上除了舉債之外，欠缺實質來源。

陳冲認為，應該趁目前金融市場低利、QE的時機，舉發行巨災債券可以一舉三得，一，高利息吸引投資人；二，政府獲得紓困資金來源；三，巨災如地震、病毒等風險分散。

長遠來看，台灣處於太平洋地震帶與亞熱帶，經常發生地震、風災、水災及病毒及複合型等天然災害，未來應可考慮發行巨災債券制度化，避免財政上的負擔。

ET快訊
一張圖曝光「新增26例」足跡！　單日爆出5群聚...最小年齡
白龍王曾叮囑她「鞋子要收好」　劉真曝：我是高跟鞋骨頭
快訊／中職4月11日如期開季　採關門比賽
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

疫情未明顯衝擊房市　1、2月購屋貸款合計金額創9年來新高

防疫找財源　行政院前院長陳冲：發行巨災債券一舉三得

理財周刊／善用選擇權買方　崩跌行情也安心

理財周刊／一場疫情　透出理財危機

理財周刊／消費急縮　全球股市跌入技術性熊市

智原於聯電28奈米HPC製程推28G SerDes IP解決方案

法德藥代理利巴韋林吸入劑　列為新冠肺炎推薦用藥

東京奧運考慮延期、暫不停辦！　催動日股今漲2％

東捷資訊去年EPS 2.57元　每股配發現金股利2元

投保要注意！　這11家職業工會積欠保費遭勞保局拒絕給付　其中6家已超過欠半年

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

張上淳兒出國「發FB炫耀」挫醫士氣 陳時中認沒有違反規定：問題不大

吳斯懷稱共機繞台「不算挑釁」　謝國樑開砲：盡早離開立法院

耳朵福利！小宇開直播「根本演唱會」　蕭敬騰線上點歌..「你會害我被罵XDD」

「大陸製造」產品有新冠病毒？耿爽：說這話的別戴陸製口罩！

學人屁柴「同步伸懶腰」踢到鐵板　筋骨太硬...柴姊撇頭冷眼笑翻網

疫情未明顯衝擊房市　1、2月購屋貸款合計金額創9年來新高

防疫找財源　行政院前院長陳冲：發行巨災債券一舉三得

理財周刊／善用選擇權買方　崩跌行情也安心

理財周刊／一場疫情　透出理財危機

理財周刊／消費急縮　全球股市跌入技術性熊市

智原於聯電28奈米HPC製程推28G SerDes IP解決方案

法德藥代理利巴韋林吸入劑　列為新冠肺炎推薦用藥

東京奧運考慮延期、暫不停辦！　催動日股今漲2％

東捷資訊去年EPS 2.57元　每股配發現金股利2元

投保要注意！　這11家職業工會積欠保費遭勞保局拒絕給付　其中6家已超過欠半年

中職／若開放150人進場　嚴禁球迷撿界外球

網傳「享溫馨員工確診」業績瞬間崩盤　高市衛生局說話了！曝網友下場

港點控必看！點8號蒸籠推車港點「買一送一」　只到3月底

居家檢疫不用怕無聊　OTT優惠、新劇準備好等你

BMW推「純電行駛送免費充電」方案　開進歐洲78城市會自動切換

疫情未明顯衝擊房市　1、2月購屋貸款合計金額創9年來新高

歐美大國為何不自產口罩？網曝「業界真相」：夕陽產業啊...

受疫情打擊最嚴重　外媒點名「4大產業」面臨消滅邊緣

東方賭城慘淡！澳們2月旅客大砍339萬人　年減95.6%剩15萬

中職／開季啦啦隊舞照跳不能叫　不會有髮香區

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

財經熱門新聞

台股失守8900點！早盤重挫361點　國安基金面臨考驗

勞保局：退休前可先試算　申請勞保年金不吃虧

11、12月千萬大獎統一發票　5張未領

降息風定存族荷包大傷　專家傳授3招自保

逐筆交易新制今日上路　一文掌握新制重點規則！

兒罵「你知道我們家已經沒錢了？」張國煒尬回了

台股收盤重挫344點！台積電慘跌5.56%　指數失守9000點關卡

國際原油期貨今天續跌　上周狂瀉29%還沒跌夠

台酒、原能會酒精技術、原料生產　國家隊超前部署

蘇貞昌要求快一點　經濟部加速內需採購千億金額曝光了

基隆、汐止大停電「紅綠燈全停擺」　台電：緊急搶修已全部復電

飯店業第一槍！晶華董事會通過董監事不領薪、高階主管減薪三成

悠遊卡電子支付上線　董座陳亭如：持續努力讓蘋果加入「嗶乘車」

國安基金隨時入場　台積電開低

更多熱門

相關新聞

澳們2月旅客減285萬人　剩15萬

澳們2月旅客減285萬人　剩15萬

受新冠肺炎疫情影響，儘管賭場陸續於2月下旬重開，娛樂業也陸續上線，但據澳門特別行政區政府統計，2020年2月入境旅客人數達到新的低點，僅為15.64萬人次，較去年同期大減95.6%，換算少了約339萬人。以觀光、博彩業為主的「東方賭城」經濟，正面臨嚴峻考驗。

羽球國家隊新冠肺炎採檢出爐　全都是陰性

羽球國家隊新冠肺炎採檢出爐　全都是陰性

若疫情擴大　知事：將封鎖東京

若疫情擴大　知事：將封鎖東京

BWF中止紐西蘭賽　5月底前都沒巡迴賽

BWF中止紐西蘭賽　5月底前都沒巡迴賽

關鍵字：

新冠肺炎財源陳冲

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／劉真等不到心臟病逝！　享年44歲

劉真22日22時22分病逝　禮儀師驚「數字都22」

劉真撒手留4歲女兒⋯住院前寫下最後祝福

辛龍「手寫信送走劉真」

劉真沒健保　余天曝：辛龍經濟不是挺好的

劉真爆「生前已截除腳趾」

KTV臨檢！侯友宜：偷跑我一定重罰100萬

南韓「N號房事件」74少女淪性奴

快訊／新冠肺炎再新增26例確診　25例境外、1例本土　

「紐約－台北－武漢」　上千陸生想來台灣轉機：求求了

辛龍一直想不開　余天悲：你走了，小孩怎辦

辛龍、劉真「8年甜蜜約定」失守！

北榮護理師曝「辛龍送別劉真場面」

辛龍「換不回劉真生命」崩潰

韓流退燒　「挺韓主播」王又正下場曝光

更多

最夯影音

更多
林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷
Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面