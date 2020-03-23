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疫情未明顯衝擊房市　1、2月購屋貸款合計金額創9年來新高

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▲▼石牌路商業區房市配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 2月五大銀行購屋貸款仍增加。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

央行今（23）日公布109年2月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為1.434％，較1月的1.297％上升0.137個百分點，主要因週轉金及資本支出貸款利率增加所致。

另外，若不含國庫借款，則2月五大銀行新承做放款加權平均利率為1.443％，較1月的1.307％上升0.136個百分點。

請繼續往下閱讀...

購屋貸款金額增加，主要是受到1月適逢農曆春節工作天數少、基期較低，加上2月有新屋交屋、整批分戶貸款金額較多等因素影響。在利率部分，2月購屋貸款利率較1月稍微減少，主要是因各銀行推出優惠房貸利率專案所致。

針對疫情是否對於房市有影響，央行官員指出，因農曆春節多落在1、2月，因此統計上會以1、2月合併來比較，從今年1、2月份合計的購屋貸款金額看起來，還是比近幾年同期多，為2011年、近9年以來新高，至於2月六都買賣移轉棟數，年增率、月增率也皆為增加。官員表示，目前尚未看出房市受到疫情明顯影響，但3月或4月的情況則需要繼續觀察。

在資本支出貸款部分，2月份因受到新冠肺炎疫情衝擊，部分企業資金需求減少，致2月資本支出貸款總額減少；在資本支出貸款利率部分則稍微增加，主要是因1月有較多利率低的大額公民營企業貸款、基期相對較低，加上2月有較多利率高的大額土建融建廠的運輸業貸款，致2月資本支出貸款的利率較1月稍微增加。

週轉金貸款部分減少，因1月有較多政府借款、相對基期高，加上2月為電子業出口淡季，以及部分企業受到疫情衝擊影響，週轉金貸款金額較1月減少。利率部分，因1月有較多利率低的大額政府借款，讓基期相對降低，因此2月利率比上月增加。

消費性貸款部份，因銀行承做較多公教人員消費性貸款，金額稍微增加。利率下降部分，銀行表示有部分是承做信用較好的消費信貸，或是大企業員工優利消費貸款，利率皆較低，加上利率高的車貸數量減少，因此2月消費性貸款平均利率較上月減少。

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