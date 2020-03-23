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阿根廷5000人違反隔離被捕　總統：「少數笨蛋」不知身處險境！

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▲阿根廷總統艾柏托（Alberto Fernández）。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷總統艾柏托（Alberto Fernández）表示，大多數人都遵守禁令，但也擔心「少數笨蛋」仍不了解今日所處的險境。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者汪碧治布宜諾斯艾利斯23日專電

為控制疫情，阿根廷20日起實施全國強制隔離，全國城市成空城，近5000人違反隔離被捕。總統艾柏托（Alberto Fernández）表示暫不實施戒嚴令，但批評有些「笨蛋」仍搞不清目前所處險境。

為免阿根廷因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴散可能出現社會動盪，已有10多位省長要求艾柏托實施戒嚴令，進入緊急狀態。阿根廷上一次實施戒嚴令是2001年12月經濟危機時期，當時阿根廷發生許多集體暴力事件。

艾柏托表示，為了控制疫情，實施全國強制隔離已相當嚴厲，人民必須遵守。目前暫不實施戒嚴令，但不排除未來可能實施。

艾柏托22日接受電視媒體視訊訪問時指出，大多數人皆遵守在家隔離，他擔心有「少數笨蛋」仍不了解今日所處的險境。有些人發高燒卻到處亂跑，危害其他人健康。

▲阿根廷,布宜諾斯艾利斯,新冠肺炎,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷220日起實施全國強制隔離，圖為首都布宜諾斯艾利斯火車站內一名保全人員。（圖／達志影像／美聯社）

截至22日，阿根廷有266例2019冠狀病毒疾病確診病例，4人死亡，並調查一名疑為社區感染病例。艾柏托擔心接下來幾天感染人數劇增，情況將更險峻。媒體報導，阿根廷幾週內可能進入社區感染階段，並在4、5月達疫情高峰。

阿根廷實施全國大封城至月底，並且可能延長一週。封城期間除到超市、藥房購買民生必需品、藥品，皆不得外出或工作。部分值勤人員包括警消、軍隊、衛生醫療及公共交通重要領域不在限制範圍內，另放寬餐廳、快餐店營業，但只能透過外送公司服務。

布宜諾斯艾利斯及各大城市區自20日起空蕩蕩，交通量銳減。根據阿根廷交通部報告，20日起都會區公共交通使用量減少83%，地鐵使用人數減少97%、火車減少92%、公車減少82%。大部分民眾只能在陽台透氣，依規定禁止民眾遛狗，只允許帶狗出去大小便。

政府在全國部署警察及憲兵部隊，於國道和邊境設檢查站；市區街道四處可見警察巡邏盤查，無合理性外出者將遭拘留。20日起全國共有約4900人因違反隔離規定被捕。

全國第一起違規案件是科爾多瓦省（Cordoba）一名26歲男子。他拒絕警察盤查，並表示沒必要向任何人解釋自己行蹤。還有多起嚴重違規案件，包括44名年輕人違規在河邊野餐；另有6名民眾乘巴士從巴西入境阿根廷，並試圖欺騙警察。

媒體報導，這些違規者可依刑法違反政府為防止傳染病採取的措施，處以6個月至2年刑罰。

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