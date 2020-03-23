亞馬遜、沃爾瑪大徵才...跳過筆試、面試「人來就好！」

▲沃爾瑪急徵臨時工人。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

為了防止疫情擴散，許多公司要求員工在家辦公，希望大家待在家中，減少與人接觸的機會，避免群聚感染，也造成民生用品、食品、防疫物品需求上大增，美國大廠商如亞馬遜（Amazon）、沃爾瑪（Walmart）等都在急徵人手，甚至連筆試、面試的流程都免了，只要人來就可以。

綜合外媒報導，許多人待在家中防疫，生活用品的需求大增，民眾開始囤物資，賣場上常常可以看到衛生紙、食品賣完的現象。亞馬遜公司表示，目前正在計畫僱用10萬名新工人，幫助倉庫整理和送貨。而沃爾瑪公司則計畫在5月底之前，為賣場以及貨物配送中心招聘15萬臨時工人。





▲新冠肺炎引發美國超市搶購潮，民眾掃光衛生紙、生鮮食物。（圖／徐政璿攝）

沃爾瑪總裁兼首席執行官道格·麥克米倫（Doug McMillon）發聲明表示，「美國目前有許多人面臨失業的困擾，與此同時，我們正在找尋想賺取額外收入，為社區提供服務的人」，希望24小時都有人可以上班，執行產品篩檢，求職者不必面試，就可以直接上工。

飯店業以及餐廳業，是此次疫情影響最嚴重的產業，阿肯色州一名餐廳員工被裁員後，隔天下午就到沃爾瑪上班。果菜連鎖店克羅格（Kroger）也為店面及配售中心僱員1萬人；地區性超市如德州的H-E-B、新英格蘭的Stop&Shop也紛紛貼出徵人啟事。