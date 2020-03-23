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智原於聯電28奈米HPC製程推28G SerDes IP解決方案

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▲▼2018年全球消費電子展（CES）展示5G技術。（圖／路透社）

▲智原採用聯電28 HPC製程推矽智財，有利高速介面設計需求。（圖／路透社）

記者周康玉／台北報導

聯電（2303）今（23）日表示，智原（3035）的28Gbps可編程SerDes PHY現已可在聯電的28奈米HPC製程平台上選用。

聯電28HPC製程有利於高速介面設計的需求，因此採用該28奈米28G SerDes，可大幅縮短晶片設計週期，有助帶動100G高速乙太網路、PCIe 4.0、5G與多數xPON光纖網路基礎設施的發展。

請繼續往下閱讀...

該SerDes解決方案具有可編程架構，並符合CEI-25G-LR規範，可於長距離電纜上支援高達25Gbps的數據傳輸速率。另外也支援25G / 100G乙太網路、PCIe Gen1-4和JESD204B/C等多
項主流介面規格。此IP也是業界唯一支援xPON應用的28G SerDes解決方案。

智原研發處長Andrew Chao表示，28G SerDes PHY是現代工業和網路系統的關鍵元件。藉由聯電28HPC製程技術，客戶可以獲得卓越的系統性能和成本效益，以及聯電和智原的全面技術支援。期待在不久的將來，能夠協助客戶進行更多的有線和無線網通系統開發工作。

聯電矽智財研發暨設計支援處林子惠處長表示，隨著智原28G SerDes PHY的成功開發，讓客戶在28奈米平台上擴展他們在高增長數據通訊應用中的機會。藉由聯電經驗證的28HPC製程技術、及28奈米製造能力，將帶給採用智原的SerDes 矽智財（IP）的晶片設計人員精簡而穩健的量產途徑。

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