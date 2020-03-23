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法德藥代理利巴韋林吸入劑　列為新冠肺炎推薦用藥

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▲法德藥經營團隊，左起為創辦人黃逸斌、董事長詹惠如、執行長鍾裕民。（圖／法德藥提供）

▲法德藥經營團隊，左起為創辦人黃逸斌、董事長詹惠如、執行長鍾裕民。（圖／法德藥提供）

記者姚惠茹／台北報導

特殊學名藥大廠法德藥（4191）今（23）日代理的利巴韋林吸入劑（Ribavirin for Inhalation Solution, USP, ANDA207366），可治療下呼吸道病毒感染，是美國FDA唯一核准的學名藥吸入劑型，效用更優於口服與注射劑型，被列為新冠肺炎推薦用藥。

法德藥表示，目前正向中國國家藥品監督管理局（NMPA）申請緊急註冊，可望獲得加速審批，並且已經在中國大陸找到代理商，為利巴韋林吸入劑上市銷售做好準備，期望能盡速供應新冠肺炎的治療需求。

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法德藥指出，新型冠狀病毒目前沒有可治療的特異性藥物，因此「老藥新用」成為短期內一種經濟和有效的療法開發策略，而與瑞德西韋（remdesivir）同屬廣譜核苷類抗病毒藥物的利巴韋林，能抑制肌苷酸-5-磷酸脫氫酶，阻斷肌苷酸轉化為鳥苷酸，從而抑制病毒的RNA和DNA合成，對DNA病毒和RNA病毒均有抑制複製作用。

中國國家衛健委所公告「新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第六版）」中提到，新冠病毒患者在臨床診療上可採取利巴韋林作為抗病毒治療策略（建議與干擾素或洛匹那韋/利托那韋合併使用），從學理上也支援利巴韋林於新冠肺炎的治療應用。

同時在中國呼吸與危重監護雜誌 2020年3月第19卷第2期 <針對新型冠狀病毒感染患者的霧化吸入治療的建議> 中，推薦具霧化專用劑型的利巴韋林霧化吸入治療法，而且利巴韋林也被載明於美國化學會（American Chemistry Society, ACS）推薦的候選療法報告中。

法德藥表示，公司擁有利巴韋林吸入劑的台灣與大陸地區總代理，其所代理的利巴韋林凍乾粉吸入劑為專供霧化吸入使用，目前利巴韋林在中國大陸僅有針劑，並無吸入劑，法德藥已向中國NMPA申請緊急註冊，可望獲得加速審批，提供新冠肺炎病患抗病毒藥物的另一選擇。

法德藥強調，致力於研發與生產高門檻的緩控釋製劑及利基型藥品，並發揮中美雙報的優勢，其中抗思覺失調症用藥富馬酸喹硫平緩釋片（Quetiapine fumarate ER tablet）已取得中、美兩國藥證，尤其去年底於中國開始出貨之後，目前已取得超過十個省級行政區的掛網公示，獲得二十家以上的醫院採購訂單，每個月出貨倍增，營收明顯增長。

此外，法德藥表示，重磅藥物長效型降血壓用藥琥珀酸美托洛爾緩釋片（Metoprolol Succinate ER tablet）進入美國FDA最後審評階段，也獲中國NMPA受理，由於劑型特殊且量產不易，取得藥證之後，預期也將是公司的重要成長動能。

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